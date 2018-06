Colombia vs Japón EN VIVO EN DIRECTO. Los 'cafeteros' se miden con los japoneses en el Estadio Mordovia Arena a las 7:00 a.m. (hora peruana) por su debut en el Grupo H del Mundial de Rusia 2018 . El partido será transmitido para nuestro país por la señal de Latina y Directv Sports .



La selección de Colombia llega con la ilusión de superar los Cuartos de Final alcanzado en el Mundial de Brasil 2014 . Con Néstor Pekerman a la cabeza buscarán tener un mejor comienzo con relación a la demás selecciones sudamericanas. Japón, por su parte, clasificaron a su sexta Copa del Mundo de manera consecutiva y no quieren decepcionar a su hinchada.



HORARIOS DEL COLOMBIA VS JAPÓN EN EL MUNDO:



Argentina: 9:00am | DirecTV y TyC Sports

Bolivia: 8:00am | Red 1, TigoSports

Perú: 7:00am

Brasil: 9:00am | O'Globo

Chile: 9:00am | Canal 13, Mega y TVN

Colombia: 7:00am | DirecTV Sports

Ecuador: 7:00am | DirecTV Sports

México: 7:00am | Televisa y TV Azteca

Uruguay: 9:00am

Venezuela: 8:00am

Estados Unidos: 5:00am (Los Angeles), 7:00am (Chicago), 8:00am (Washington), 8:00am (Nueva York), 8:00am (Miami)

Los 'cafeteros' podrán tener a Radamel Falcao luego de haberse perdido el Mundial pasado por una lesión de ligamento en su rodilla. Además, James Rodríguez, goleador en Brasil 2014 , llega en óptimas condiciones tras recuperarse de una fatiga muscular.



No obstante, la selección de Colombia participará de su sexta Copa del Mundo tras haberse clasificado directamente en el cuarto lugar de las Eliminatorias Sudamericanas.



“Japón ya es habitual en los mundiales, tiene a jugadores importantes en las mejores ligas del mundo”, advirtió en conferencia de prensa el jugador Carlos Sánchez. “Creo que se potencializan como equipo, y nosotros estamos trabajando muy bien para poder afrontarlo de la mejor manera”.



Japón , por su parte, buscarán superar sus Octavos de Final en el mundial que organizaron en 2002. Los dirigidos por Akira Nishino agarró el equipo en Abril tras los malos resultados obtenidos en su preparación.



“Puede decirse que necesitamos un milagro para vencer a Colombia y sus figuras”, dijo Akira a fines de mayo. Japón cuenta con sus figuras de Keisuke Honda y Shinji Kagawa, éste último jugador del Borussia Dortmund.



Probables alineaciones:

​Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Cristian Zapata, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Juan Guillermo Cuadrado, Carlos Sánchez, Abel Aguilar, James Rodríguez, Luis Muriel y Radamel Falcao.

Japón: Kawashima; Sakai, Ueda, Nagatomo; Hasebe, Yamaguchi; Honda, Shibasaki, Usami; Sugimoto.