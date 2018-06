Colombia vs. Japón EN VIVO CANALES TV . La selección cafetera debuta una vez más en el Mundial Rusia 2018 y lo hará ante los nipones este martes 19 de junio a las 7:00am en el Mordovia Arena de Saransk, estadio donde Perú cayó 1-0 en su regreso a los mundiales 36 años después . Miles de hinchas cafeteros se encuentran en esta ciudad para asistir a este duelo en el verán por primera vez en una Copa del Mundo a Radamel Falcao .



Colombia vs. Japón marcará el fin de la primera ronda de partidos de la fase de grupos de Rusia 2018 y este será el segundo enfrentamiento en Copas del Mundo. La primera vez los cafeteros ganaron 4-1 en Brasil 2014.

La selección de Japón nunca ha podido vencer a un equipo sudamericano en un Mundial y por ello ante Colombia quiere sacarse el clavo y dar la sorpresa en el partido que tendrá un lleno total de hinchas cafeteros en el Mordovia Arena.



Este será el sexto mundial de Colombia y el segundo consecutivo. Para los colombianos este Rusia 2018 es muy especial, ya que verán por primera vez a su dupla de oro: Radamel Falcao y James Rodríguez en una Copa del Mundo. En Brasil 2014, el jugador del Mónaco quedó fuera de la competencia debido a una grave lesión a la rodilla.

CANALES DE TV QUE EMITIRÁN EL COLOMBIA VS. JAPÓN



Portugal: Sport TV1, RTP Play, RTP 1, Sport TV LIVE, Antena 1 - RTP

Argentina: TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina, Canal 7 TV Publica, Canal de las Estrellas

Australia: SBS Radio 3, SBS Live, SBS Radio 2, Optus Sport, SBS Radio 1, SBS

Austria: OE24, SRF zwei, Sky Go Deutschland, ARD Das Erste, ORF TV Live, Sky Sport UHD Germany, ORF eins

Bélgica: La Deux, RTBF Auvio Direct, Sporza Live, Één

Bolivia: COTAS Televisión, Tigo Sports Bolivia, Red Uno, Red Unitel

Brasil: Globo, Fox Sports 2 Brazil, FOX Sports 1 Brasil, FOX Play Brasil, SporTV, SporTV Play

Canadá: RDS, TSN5, RDS GO, TSN GO, TSN Radio 1040 - 1410, TSN4

Chile: DIRECTV Play Deportes, Canal 13, Mega, Movistar Play Chile, DIRECTV Sports Chile, TVN

China: CCTV-5, CCTV 5+ VIP

Colombia: Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, RCN Television, DIRECTV Play Deportes

Croacia: HRT 2

República Checa: CT Sport

Dinamarca: TV2 Play Denmark, TV2 Denmark

República Dominicana: SportsMax App, Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Sky HD, TDN

Francia: TF1, TF1 Live, beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: ORF TV Live, SRF zwei, Sportschau Live, Sky Sport UHD Germany, ORF eins, Sky Go Deutschland, ARD Das Erste

Grecia: ERT 1

Honduras: Tigo Sports Honduras, TDN, Televicentro En Vivo, Canal 7 Televicentro, Sky HD

Italia: RSI La 2, Radio 105 Network, Mediaset Italia Live, Canale 5

Japón: NHK Japan

México: Canal de las Estrellas, Televisa Deportes, Azteca Deportes, Sky HD, TDN, Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7

Marruecos: beIN MAX 2, beIN SPORTS CONNECT, beIN MAX 1

Países Bajos: Één, NPO 1

Nueva Zelanda: SKY Go NZ, Sky Sport 4 NZ

Noruega: TV2 Sumo

Panamá: TVMax 9, RPC Canal 4, Sky HD, TVN2 Panama, Movistar Play Panama, TVN Radio 96.5, TDN

Paraguay: SNT Paraguay, Telefuturo

Puerto Rico: SportsMax App

Suecia: SVT 1, SVT Play

Reino Unido: BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK, BBC Sport Live, BBC One

Estados Unidos: Telemundo, FOX Network, Futbol de Primera Radio, Telemundo Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

HORARIOS Y CANALES DEL MUNDO DEL COLOMBIA VS. JAPÓN

James Rodríguez , el máximo goleador de Colombia en las últimas eliminatorias y en su historia en los Mundiales, ha participado en ocho de los últimos 10 goles de su equipo en la Copa del Mundo, con seis tantos y dos asistencias.



En tanto Keisuke Honda de Japón participó directamente en cinco de los seis goles de la selección nipona en los últimos dos mundiales, con tres tantos y dos asistencias.

COLOMBIA VS. JAPÓN : Posibles alineaciones



Colombia : David Ospina - Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica - Carlos Sánchez, Abel Aguilar - Juan Guillermo Cuadrado, Mateus Uribe, James Rodríguez - Radamel Falcao García. DT: José Pekerman.



Japón: Eiji Kawashima - Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Naomichi Ueda, Yuto Nagatomo - Makoto Hasebe, Gaku Shibasaki - Genki Haraguchi, Shinji Kagawa, Takashi Inui - Yuya Osako. DT: Akira Nishino.