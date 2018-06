Colombia vs Polonia : EN VIVO ONLINE TV El cuadro cafetero enfrenta a las Águilas blancas este domingo en el estadio Arena Kazán por la fecha 2 del Grupo H del Mundial Rusia 2018 . Colombia obligado a ganar a Polonia para alcanzar los octavos de final (TV Latina | DirecTv Sports) (1:00 p.m. hora peruana)



Colombia vs Polonia es el duelo de descarte y eliminación de la serie. Ambas selecciones perdieron en su debut ante Japón y Senegal, respectivamente, y no han sumado. Por el contrario, sus rivales con tres puntos se enfrentan y tienen más chances de avanzar a octavos.



El Colombia vs Polonia también será la oportunidad de mostrar a sus estrellas y redimirse en el Mundial Rusia 2018. Por un lado, Robert Lewandowski y por el otro Radamel Falcao y James Rodríguez, quien sería titular las arrancar desde el banco en la derrota ante Japón.



Una victoria en el Colombia vs Polonia eliminaría o casi dejaría fuera del Mundial a una de las dos selecciones. En el caso de que un empate en el Senegal vs Japón, el perdedor tendrá mínimas chances en la última fecha.

El Colombia vs Polonia tendrá una cuota extrema de presión para ambas selecciones, consideradas como las favoritas para avanzar a los octavos, pero que ahora están comprometidos tras sus derrotas.



El técnico José Pekerman encara el Colombia vs Polonia con la ausencia obligatoria de Carlos Sánchez, suspendido tras ser expulsado en el duelo contra el equipo japonés. Sin embargo, recupera James Rodríguez tras superar una fatiga muscular.



"Son ellos o nosotros. El domingo hay que ganar como sea. El simple hecho de estar con vida y posibilidades en un Mundial nos da el envión anímico que necesitamos para estos dos partidos que nos quedan", afirmó el atacante Radamel Falcao en la previa del Colombia vs Polonia .



Para el Colombia vs Polonia el DT cafetero eligió a Abel Aguilar para suplir la ausencia de Sánchez. Además se espera el debut del defensa del Barcelona Yerri Mina.



El delantero Lewandowski tendrá nuevamente el reto de encaminar a su selección a su primer triunfo con miras al Colombia vs Polonia . Además de consagrarse con un gol en el Mundial Rusia 2018 .

Alineaciones posibles del Colombia vs Polonia:



Colombia : David Ospina, Santiago Arias, Cristian Zapata, Yerry Mina, Johan Mojica, Abel Aguilar, Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Muriel, James Rodríguez y Radamel Falcao.

Polonia : Wojciech Szczesny, Lukasz Piszczek, Thiago Cionek, Kamil Glik, Maciej Rybus, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zielinski, Jakub Blaszczykowski, Arkadiusz Milik, Kamil Grosicki y Robert Lewandowski.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.