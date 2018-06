Colombia vs. Polonia EN VIVO CANALES DEL MUNDO . Con James Rodríguez y Radamel Falcao, los cafeteros se juegan lo que podría ser su última chance de seguir con vida en el Mundial Rusia 2018 . La selección colocha tuvo un traspié ante Japón en la primera fecha al caer por 2-1, mientras que el equipo de Lewandowski también fue superado por Senegal.



Este choque de favoritos, pero a la vez de perdedores en la primera fecha del Mundial Rusia 2018 se jugará en el Kazan' Arena a la 1:00pm y será transmitido por Latina y DirecTv para todo el Perú. En Colombia, los canales Caracol Tv y RCN TV son los encargados de llevar toda la señal hacia todo el territorio cafetero.



Ni Lewandowski ni James Rodríguez, compañeros en el Bayern Munich, y tampoco Radamel Falcao García se han anotado aún en la lista de las grandes figuras de Rusia 2018 que encabeza el portugués Cristiano Ronaldo, autor de cuatro goles en dos partidos junto al belga Romelu Lukaku.



"Si el partido es normal, debemos imponer nuestro fútbol. Los jugadores polacos tienen calidad y capacidad (...) Va a ser un partido de mucha ida y vuelta, marcado con mucha intensidad", estimó Pekerman en la rueda de prensa un día antes el Colombia vs. Polonia .

Pekerman prepara varios cambios en el once para el Colombia vs. Polonia , como el ingreso de los defensores Cristian Zapata y Yerry Mina como centrales, y de Abel Aguilar en la primera línea de volantes para suplir la baja de Sánchez.



Para el Colombia vs. Polonia , James Rodríguez estaría acompañado en el medio ofensivo por Juan Guillermo Cuadrado, sacrificado ante los japoneses a los 30 minutos, además de su flojo partido, y Luis Fernando Muriel o Mateus Uribe.

En tanto, Robert Lewandowski no vio la luz ante los senegaleses, y en muchas ocasiones se le vio aislado y molesto por la falta de precisión y de 'timing' de sus compañeros a la hora de leer sus desmarques.



El tres veces máximo goleador de la Bundesliga se fue frustrado del Spartak Stadium de Moscú, pero su voraz apetito de gol está intacto y ante la fragilidad que mostró la defensa colombiana el '9' podría encontrar tierra fértil para marcar en el Colombia vs. Polonia .

CANALES DEL MUNDO QUE TRANSMITIRÁN EL COLOMBIA VS. POLONIA



Argentina Canal de las Estrellas, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, Canal 7 TV Publica

Australia SBS Live, SBS, Optus Sport, SBS Radio 2, SBS Radio 3, SBS Radio 1

Austria ORF eins, ARD Das Erste, ORF TV Live, OE24, SRF zwei

Bélgica Sporza Live, La Deux, RTBF Auvio Direct, Één

Bolivia Red Unitel, Tigo Sports Bolivia, COTAS Televisión, Red Uno

Brasil Globo, SporTV, Fox Sports 2 Brazil, FOX Play Brasil, FOX Sports 1 Brasil, SporTV Play

Bulgaria BNT HD, BNT 1

Canadá TSN5, CTV, RDS GO, CTV GO, TSN GO, RDS, TSN4, TSN Radio 1040 - 1410

Chile Mega, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile, Movistar Play Chile, TVN, Canal 13

China CCTV 5+ VIP, CCTV-5, BTV Sports Channel, Tianjin Sports Channel, PPTV Sport China, G-Sports Channel, QQ Sports Live

Colombia Caracol Play, DIRECTV Play Deportes, Caracol TV, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica Movistar Play Costa Rica, TD7, Sky HD, TDN, Teletica Radio, TD Mas

Croacia HRT 2

Dinamarca TV2 Play Denmark, TV2 Denmark

República Dominicana SportsMax App, Sky HD

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador TCS GO, Canal 4 El Salvador, Sky HD, TDN

Francia beIN SPORTS CONNECT, TF1, beIN Sports 2, beIN Sports 1, TF1 Live

Alemania ORF eins, ORF TV Live, ARD Das Erste, SRF zwei, Sportschau Live

Grecia ERT 1

Guatemala Sky HD, Tigo Sports Guatemala, TDN

Honduras Sky HD, Tigo Sports Honduras, TDN, Televicentro En Vivo, Canal 7 Televicentro

Italia Italia 1, Radio 105 Network, RSI La 2, Mediaset Italia Live

Japón TBS

México Blue To Go Video Everywhere, TDN, Televisa Deportes En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Sky HD, Canal de las Estrellas

Países Bajos NOS Live, NPO 1, Één

Nueva Zelanda SKY Go NZ, Sky Sport 4 NZ

Nicaragua TDN, Canal 10 Nicaragua, Movistar Play Nicaragua, Sky HD, Televicentro Nicaragua Canal 2

Noruega NRK1, NRK Live

Panamá TDN, TVMax 9, Movistar Play Panama, TVN2 Panama, TVN Radio 96.5, Sky HD, RPC Canal 4

Paraguay Telefuturo, SNT Paraguay

Portugal RTP 1, RTP Play, Sport TV1, Sport TV LIVE

Puerto Rico SportsMax App

Rusia Россия 24, Первый канал, Channel One Russia Live, Sportbox.ru

España TeleCinco Espana, Mediaset Sport App

Suecia C More Play, C More Fotball, TV4 Sweden

Suiza RTS Sport, RSI La 2, ORF eins, SRF zwei, RTS Deux

Reino Unido TalkSport Radio UK, The ITV Hub, UTV, ITV 1 UK, STV Scotland

Estados Unidos Futbol de Primera Radio, Telemundo, Sling World Cup, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, FOX Network

Uruguay DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay