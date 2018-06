La selección de Colombia se enfrentará Senegal en busca de su clasificación a los Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018 . Los 'cafeteros' tienen sus chances intactas y los tres puntos harán que su pase a la siguiente fase no se complique.



Los dirigidos por Néstor Pekerman saben de la complejidad del rival y que ellos también necesitan la victoria para no depender de nadie. Por ello, alineará a su mejor once con Radamel Falcao y James Rodríguez a la cabeza.



Mientras que, entre todavía se encuentra en duda la presencia de Abel Aguilar , quien presenta un edema muscular sin ematoma. Por lo pronto, el cuerpo médico viene realizando los estudios médicos.

Por otro lado, Senegal , hasta con el empate se clasifica a la siguiente fase del Mundial por haber empatado con Japón y ganado a Polonia en el debut.



¿Cómo delineará su once el entrenador Aliou Cissé? Con K. N'Diaye; Wagué, Sané, Koulibaly, Sabaly; A. N'Diaye, Gueye, Badou N'Diaye, Sarr; Mané, Niang.​