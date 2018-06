Colombia vs Senegal EN VIVO EN DIRECTO . 'Cafeteros' se miden este jueves ante 'Los Leones' en el Samara Arena por la última fecha del Grupo H por el Mundial Rusia 2018 . El partido arrancará a las 9:00 a.m. de Perú y Colombia por las señales de Latina y DirecTV.



¿Vas a seguir el Colombia vs Senegal vía Internet? Trome.pe., tendrá e minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, reacciones y más.



Luego de su victoria 3-0 ante Polonia, Colombia mantiene intacta sus chances de clasificar a octavos de final del Mundial Rusia 2018. Para ello deberá derrotar a Senegal , que también se juega su pase.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



Argentina / 11:00 a.m.

Uruguay / 11:00 a.m.

Chile / 10:00 a.m.

Paraguay / 10:00 a.m.

Venezuela / 10:00 a.m.

Bolivia / 10:00 a.m.

Perú / 9:00 a.m.

Colombia / 9:00 a.m.

Ecuador / 9:00 a.m.

México / 9:00 a.m.



Colombia viene de una gran demostración de fútbol ante Polonia. Esto luego de caer en su debut por 1-0 ante Japón que generó muchas dudas. Los de José Pékerman se levantaron y hora solo piensan en ganar a Senegal.



Colombia está prácticamente obligado a derrotar a Senegal para llegar a los 6 puntos y poner su nombre en octavos de final del Mundial Rusia 2018. Si pierde se despedirá de la competencia, ya que Japón tiene 4 puntos.



¿Y qué pasa si empata con Senegal ? Colombia tendrá que esperar que Polonia se lleva el triunfo ante Japón. Ahí todo se definirá por diferencia de goles.



Colombia vs Senegal : Alineaciones probables



Colombia : Ospina; Arias, Mina, Sánchez, Mojica, Barrios, Aguilar, Cuadrado, Quintero, James, Falcao.



Senegal : K. N'Diaye; Wagué, Sané, Koulibaly, Sabaly; A. N'Diaye, Gueye, Badou N'Diaye, Sarr; Mané, Niang.