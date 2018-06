Colombia vs Senegal EN VIVO Día, hora y canal por el Grupo H del Mundial Rusia 2018

Colombia vs Senegal EN VIVO HORA Y CANAL TV. Los 'cafeteros' se medirán con los africanos por el último partido del Grupo H del Mundial de Rusia 2018 .



La selección de Colombia necesita una victoria para asegurar su paso a los Octavos de Final de Rusia 2018 tras vencer por 3-0 a Polonia . Los dirigidos por Néstor Pekerman no tuvieron un auspicioso debut frente a Japón pero pudieron ganarle a un rival directo como Polonia.



Los dirigidos por Néstor Pekerman deberán hacerse fuertes y sacar a flote la individualidad de James Rodríguez y Radamel Falcao García . Además, podrán contar con Carlos Sánchez que vuelve de su expulsión ante Japón.

Colombia vs Senegal se enfrentarán en su tercer partido de Rusia 2018 el jueves 28 de junio a las 09:00 a.m. (hora peruana) .



Argentina: 11:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

España 7:00 p.m.

Uruguay: 11:00 m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Estados Unidos: 7:00 a.m. (Los Angeles), 09:00 a.m. (Chicago), 10:00 a.m. (Washington), 10:00 am (Nueva York), 10:00 am (Miami)

Senegal , por su parte, necesita una victoria ante Colombia para tener oportunidades de clasificar a los Octavos de Final de Rusia 2018. Los dirigidos por Aliou Cissé empataron 2-2 contra Japón y ahora necesitan con urgencia la victoria para no quedarse afuera luego de tan gran esfuerzo.

¿Dónde se jugará Colombia vs Senegal? El Estadio Samara Arena será el escenario escogido para el tercer partido del Grupo H del Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Colombia vs Senegal? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



