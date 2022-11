Brasil vs. Serbia EN VIVO ONLINE EN DIRECTO chocan este jueves 24 de noviembre a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Lusail por la primera fecha del grupo G del Mundial Qatar 2022. La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports y Latina, mientras que el minuto a minuto lo podrás encontrar en trome.pe

Brasil vs Serbia EN VIVO: cómo llegan al Mundial Qatar 2022

La selección pentacampeona del mundo, Brasil, hace su debut en esta Copa del Mundo ante un rival conocido en este tipo de contiendas. El ‘Scratch’ también se enfrentó a Serbia en la fase de grupos de Rusia 2018 y el resultado fue triunfo brasileño por 2-0.

Los últimos resultados de la ‘canarinha’ fueron victorias en amistosos sobre Corea del Sur, Japón, Ghana y Túnez. Tite tendrá al 100% de su plantel apto para este duelo.

Por su parte, Serbia contará con estrellas como Dusan Vlahovic y Luka Jovic. “No tenemos miedo a nadie, ni siquiera a Brasil”, señaló el seleccionador Dragan Stojkovic en la previa del encuentro.

¿A qué hora juegan Brasil vs Serbia EN VIVO en Mundial Qatar 2022?

México – 1:00 p.m.

Perú – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Chile – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Paraguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 8:00 p.m.

¿Qué canales transmiten Brasil vs Serbia EN VIVO en Mundial Qatar 2022?

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Sports App y Latina

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, Caracol TV y RCN

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, Canal 13 y Chilevision

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, ECDF y Teleamazonas

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Sports App y TyC Sports

México: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: Sling, FOX Sports App, Peacock, SiriusXM FC, UFORIA App, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, FOX Network y Telemundo

España: Gol Mundial

Brasil: NOW NET e Claro, Globo, GloboEsporte.com, SporTV, Canais Globo y SporTV 2

¿Cómo ver Latina EN VIVO, el partido Brasil vs Serbia?

Para poder seguir en directo Latina TV (canal 2) debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo y listo. Ya podrás disfrutar de su programación en vivo y online. Además, también tienes la posibilidad de ver la señal vía YouTube dando CLICK AQUÍ. Y estos son los canales para sintonizar Latina según tu operadora:

Latina: Canal 2.

Latina por DirecTV Sports: Canal 192 (SD)

Latina por Movistar TV: Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD).

Latina por Movistar TV: Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD).

Latina por Claro TV: Canal 2.

Latina por Claro TV: Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD)

Latina por Best Cable: Canal 2.

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO, el partido Brasil vs Serbia?

La señal del partido Brasil vs Serbia la tiene DirecTV Sports en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay.

Canales 610 SD y 1610 HD en DSports

Canales 612 SD y 1612 HD en DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD en DSports+

Canales 614 SD y 1614 HD en DSports 4k

¿Cómo ver Globo TV EN VIVO, el partido Brasil vs Serbia?

Descargue y abra la app Globoplay (Android | iOS);

Toque el icono «En este momento» en la parte de abajo de la pantalla;

Comience sesión en su cuenta de Globo o cree una exclusiva cuenta;

En este momento solo mira los programas de televisión Globo en directo en tu celular.

Brasil vs Serbia: alineaciones posibles

Brasil: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar, Vinicius Junior.

Serbia: V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, S. Mitrovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; Vlahovic y Jovic.

¿Cuántos goles tiene Neymar en Mundiales?

En total, Neymar suma 6 goles en Copas del Mundo, 4 de ellos anotados en Brasil 2014 y los otros 2 marcados en Rusia 2018.