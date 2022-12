España vs. Marruecos EN VIVO EN DIRECTO ONLINE chocan este martes 6 de diciembre desde las 10:00 a.m. (hora peruana) por los octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 en el Estadio Ciudad de la Educación. La transmisión estará a cargo de Latina, DirecTV Sports y TVE La 1, mientras que el minuto a minuto lo podrás encontrar en trome.pe

¿Cómo llegan España y Marruecos a los octavos de final del Mundial Qatar 2022?

La selección española es una de las que ha mostrado mejor juego en lo que va la Copa del Mundo. En sus dos primeros compromisos consiguió una aplastante victoria sobre Costa Rica por 7-0 y un empate 1-1 con Alemania. Sin embargo, en la última fecha el equipo de Luis Enrique sufrió un traspié perdiendo 2-1 con Japón.

Por su parte, Marruecos ha sido una de las sorpresas del campeonato. El cuadro africano clasificó en el primer lugar del grupo F con 7 puntos, producto del empate sin goles con Croacia, la victoria 2-0 sobre Bélgica y el triunfo 2-1 a Canadá.

¿A qué hora juegan España vs Marruecos en vivo en octavos del Mundial Qatar 2022?

México: 9:00 a.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 a.m.

Bolivia y Venezuela: 11:00 a.m.

Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil: 12:00 p.m.

España: 4:00 p.m.

¿Qué canales transmiten España vs Marruecos en vivo por octavos, Mundial Qatar 2022?

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Sports App y Latina

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, Caracol TV y RCN

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, Canal 13 y Chilevision

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, ECDF y Teleamazonas

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Sports App y TyC Sports

México: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: Sling, FOX Sports App, Peacock, SiriusXM FC, UFORIA App, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, FOX Network y Telemundo

España: TVE La 1, fuboTV España, RTVE.es y Gol Mundial

Brasil: NOW NET e Claro, Globo, GloboEsporte.com, SporTV, Canais Globo y SporTV 2

¿Cómo ver TVE La 1 en vivo, el partido España vs Marruecos?

El partido España vs Marrruecos será transmitido en España a través de TVE La 1, la cual esta disponible en los diales de Movistar+, Orange TV, Vodafone, Telecable, Racctel+, Videosur, Euskaltel, Galicia RC y Som TV (Andorra). Conoce cómo ver los partidos de la selección española en el Mundial Qatar 2022 a través de este canal a continuación:

Dial 1 de Movistar+

Dial 1 de Orange TV

Dial 1 de Vodafone

Dial 1 de Mundo R

Dial 1 de Telecable

Dial 1 de Racctel+

Dial 1 de Videosur

Diales 1 y 81 de Euskaltel

Dial 111 de Galicia R

Dial 111 de SomTV

¿Cómo ver DirecTV Sports en vivo, partido España vs Marruecos?

La señal del partido España vs Marruecos la tiene DirecTV Sports en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay.

Canal 610 (SD, señales localizadas)

Canal 683 (SD, plan regional)

Canal 1610 (HD, señales localizadas)

Canal 4000 (4K, canal virtual de eventos deportivos temporales)

España vs Marruecos: Alineaciones posibles

España: Unai Simón, Azpilicueta, Rodri, Laporte, Jordi Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Morata y Dani Olmo. DT: Luis Enrique.

Marruecos: Bono, Achraf, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Ambrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, Boufal y En-Nesyri. DT: Walid Regragui.

España vs Marruecos: historial de enfrentamientos en Mundiales

España vs. Marruecos se enfrentan por la Copa del Mundo Qatar 2022. Foto: Captura.

