¿Quién ganará, la experiencia o la juventud? Costa Rica y España protagonizan uno de los partidos más importantes del Mundial de Qatar 2022 este miércoles cuando se vean las caras este miércoles 23 de noviembre en el césped del Estadio Al Thumama, ubicado en la ciudad de Doha, en el debut de ambos en el grupo E. Los Ticos comandos por Luis Fernando Suárez irán por sus primeros tres puntos frente a la renovada Furia Roja de Luis Enrique que ya no cuenta con Xavi, Iniesta, Sergio Ramos y Piqué.

¿Cómo, cuándo y dónde ver Costa Rica vs. España por Mundial de Qatar 2022?

Costa Rica vs. España en vivo Mundial de Qatar 2022 1. ¿Cuándo juegan? Miércoles 23 de noviembre 2. ¿Dónde es el partido? Estadio Al Thumama, Doha 3. ¿A qué hora juegan? 10:00 horas de San José; 17:00 en Madrid 4. ¿En qué canal transmiten? Teletica, TD Más, GOL Mundial, TVE La 1 y DirecTV 5. ¿Cómo verlo por Internet? Sigue el MINUTO a MINUTO por diario Trome

¿Cómo llega Costa Rica?

Con la experiencia de los históricos Keylor Navas, Bryan Ruiz, Celso Borges y Joel Campbell, Costa Rica busca repetir la hazaña que consiguió hace 8 años en la Copa del Mundo de Brasil 2014 donde lograron una épica clasificación en el primer lugar del llamado “grupo de la muerte” sobre potencias del fútbol como Italia, Uruguay e Inglaterra.

Aquella generación dorada consiguió avanzar hasta los octavos de final siendo eliminada por la Holanda de Arjen Robben, Robin van Persie y Wesley Sneijder durante la ruleta de los penales.

Loading...

Ahora, de la mano del técnico colombiano Luis Fernando Suárez, Costa Rica anhela llegar lejos en el Mundial de Qatar 2022 luego de obtener su boleto en el repechaje frente a Nueva Zelanda. Campbell, quien jugará su tercera Copa del Mundo, fue el autor del tanto de La Sele.

“No vinimos a quedarnos sentados, a tomar fotos a Catar. Esa no es la razón de ser de un equipo o de un entrenador, aunque sea Costa Rica y eso a mí me deja orgulloso. Ojalá en el futuro sean más valientes diciendo siempre que quieren ser campeones del mundo. Si eso es malo, seguirá siendo malo, si voy a recibir críticas prefiero recibirlas a decir que es alguien que se quedó tranquilo por sólo estar en un Mundial”, sostuvo.

El último ensayo de La Sele previo al debut en Qatar 2022 culminó en 2-0 sobre Nigeria. Sin duda, el equipo africano fue un buen termometro para este partido importante contra España que promete convertirse en una de las mejores de la fase de grupos.

¿Cómo llega España?

Después de muchos años, tal vez desde Estados Unidos 1994, España no llega con el cartel de favorito a una cita mundialista pero cuenta con sangre nueva con hambre y sed de triunfo como Gavi, Pedri, Ansu Fati, Ferran Torres y Eric García como base de lo que podría ser el renacimiento de La Furia Roja.

A pesar de los mencionado, los de Luis Enrique han logrado importantes resultados tras la eliminación en Rusia 2018. El subcampeonato en la Nations League del 2021 y en la presente edición se encuentran en la Final Four. Por esta razón, esta nueva generación que promete mucho a plan futuro buscará sorprender en esta Copa del Mundo.

“No nos vamos a morir de miedo. No hay ninguna duda de lo que vais a ver. Dominar al rival y generar más que ellos. Eso es lo que haremos. Esperamos competir cada partido que juguemos... el mismo que teníamos cuando llegamos aquí hace tres años. No creo que, fuera de España, nadie nos quite de las quinielas de favoritos. Nuestro objetivo es jugar siete partidos. Que vamos a dar guerra, no hay duda”, apuntó Luis Enrique sobre las intenciones de sus equipo.

Antes de medir fuerzas ante Costa Rica, la selección española venció por 3-1 a Jordania con goles de Ansu Fati, Gavi y Nico Williams.

Alineaciones probables del Costa Rica vs. España

Costa Rica : Keylor Navas; Carlos Martínez, Francisco Calvo, Óscar Duarte, Bryan Oviedo; Celso Borges, Yeltsin Tejeda, Jewison Bennette, Gerson Torres; Joel Campbell y Anthony Contreras.

: Keylor Navas; Carlos Martínez, Francisco Calvo, Óscar Duarte, Bryan Oviedo; Celso Borges, Yeltsin Tejeda, Jewison Bennette, Gerson Torres; Joel Campbell y Anthony Contreras. España: Unai Simón; Jordi Alba, Eric García, Aymeric Laporte, Dani Carvajal; Sergio Busquets, Gavi, Koke; Ferrán Torres, Dani Olmo y Álvaro Morata.

¿Dónde ver Teletica En Vivo, Costa Rica vs. España?

La señal de Teletica se puede ver en vivo y en directo en los canales de Claro TV, Cabletica, Sky, TiGo Star, Telecable y Kölbi. Revisa la guía TV para ver las acciones del partido entre Costa Rica y España por el Mundial de Qatar 2022.

Canal 7 de UHF (Zona Norte y Zona Sur)

Canal 7.1 ( Teletica HD ), Canal 7.2 ( Teletica Radio ) y Canal 10.1 ( Xpertv HD ) de TDT

), Canal 7.2 ( ) y Canal 10.1 ( ) de TDT Canal 7 HD de Cabletica PlusTV

Canal 138 HD de Claro TV

Canal 187 HD de Sky

Canal 7 HD de TiGo Star

Canales 7 SD, 700 HD, 17 Dif. de Cabletica

Canales 7 SD y 707 HD de TiGo

Canales 7 SD y 707 HD de Telecable

Canales 7 A, 7 TVA y 40 D de Kölbi

¿Cómo ver TD Más EN VIVO, Costa Rica vs. España?

Canal 15 de Plus TV

Canal 15 de A, Canal 100 Digital y 709 HD

¿Dónde ver TDMAX EN VIVO, Costa Rica vs. España?

El contenido Teletica, TD+, TD+ 2 y Teletica Radio lo puedes ver con la app de TDMAX (www.tdmax.com) por el precio de 5.99 dólares, en el plan mensual, y 69.9, plan anual. De esta manera, podrás disfrutar del contenido de lo mejor de la televisión de Costa Rica desde dispositivos móviles, tablets y Smart TV (AppleTV, FireTV y AndroidT). TDMAX transmite los 64 partidos del Mundial de Qatar 2022 incluyendo los juegos de La Sele.

¿Cómo ver TVE La 1 en directo, España vs. Costa Rica?

La señal de la TVE La 1 en España se encuentra disponibles en los diales de Movistar+, Orange TV, Vodafone, Telecable, Racctel+, Videosur, Euskaltel, Galicia RC y Som TV (Andorra). Disfruta de los partidos de la selección española en el Mundial de Qatar 2022.

Dial 1 de Movistar+

Dial 1 de Orange TV

Dial 1 de Vodafone

Dial 1 de Mundo R

Dial 1 de Telecable

Dial 1 de Racctel+

Dial 1 de Videosur

Diales 1 y 81 de Euskaltel

Dial 111 de Galicia R

Dial 111 de SomTV

¿Dónde ver GOL Mundial en directo, España vs. Costa Rica vía Movistar Plus?

Solo deberás pagar el precio de 19.99 euros para poder contar con el servicio de GOL Mundial 1 y 2 en tu cableoperador de Movistar Plus+. De esta forma, podrás seguir la competencia más importante del deporte rey en móviles, ordenadores, Smart TV y tablets. El dial 57 será GOL Mundial 1 y el 58 para GOL Mundial 2, si deseas verlo en 4k tendrás que sintonizar los diales 443 y 444.

Dial 57 y Dial 443 de GOL Mundial 1 en Movistar+

Dial 58 y Dial 444 de GOL Mundial 2 en Movistar+

LaLigaSporTV

LaLiga TV Bar

¿Cómo ver Repretel EN VIVO, Costa Rica vs. España?

Canal 6 en señal abierta

Canal 137 en Claro TV

Canal 191 en SKY HD

Canales 6 SD y HD en Cabletica

Canales 6 SD y HD en Telecable

Canales 6 SD y HD en Tigo Star

Estadio Al Thumama

¿Dónde ver TV Pública EN VIVO, España vs. Costa Rica?

Televisión Pública, el tradicional canal 7, transmite los partidos del Mundial de Qatar 2022. Puedes verlo por señal abierta o solicita el servicio en tu cableoperador de preferencia para que puedas ver todos los detalles del juego entre España y Costa Rica.

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15 A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO, España vs. Costa Rica?

Canales 610 SD y 1610 HD en DSports

Canales 612 SD y 1612 HD en DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD en DSports+

Canales 614 SD y 1614 HD en DSports 4k

¿Dónde juegan Costa Rica y España?

El Estadio Internacional de Jalifa, ubicado en la ciudad de Doha en Qatar, acogerá el partido entre Costa Rica y España por la fecha 1 del grupo E de la Copa del Mundo de Catar 2022. El recinto fue fundado el 21 de octubre de 2021 y tiene una capacidad máxima para 40 mil espectadores.

Grupo E del Mundial de Qatar 2022

Grupo E Alemania España Costa Rica Japón

Sigue más información deportiva en diario Trome.pe.

Descubre AQUÍ cuáles son los canales de televisión que tendrán los derechos para transmitir todos los partidos del Mundial de Qatar 2022 en Perú y el resto de Latinoamérica.