Cosa Rica vs Serbia: EN VIVO Día, hora y canal del encuentro por el Grupo E de Rusia 2018

Costa Rica vs Serbia EN VIVO. Los 'ticos' y la selección europea rompen fuegos en el Grupo E en el Mundial Rusia 2018 este domingo 17 de junio en el Samara Arena en la lucha por conseguir los primeros tres puntos.

Costa Rica vs Serbia buscarán su primer triunfo. Por el lado de los 'ticos' están las estrellas Keylor Navas, portero del Real Madrid, y el capitán Bryan Ruiz del Sporting de Lisboa.



Costa Rica hizo historia en Brasil 2014 y se ganaron la admiración de medio mundo, cautivado por este equipo valiente que no solo sobrevivió al temidísimo Grupo de la Muerte, sino que se quedó a un penal de eliminar a la poderosa Holanda en cuartos de final.



"Este Mundial es mucho más complicado que el pasado porque en Brasil no teníamos nada que perder. Ahora la gente espera mucho de nosotros, y nosotros también lo esperamos", reconoció el capitán de Costa Rica Bryan Ruiz, uno de los 12 héroes de la última Copa que repiten ahora.



Por su parte, Serbia no ha dejado escapar detalles. Conocedor del potencial de la selección de Costa Rica , han insistido en la introducción del videoarbitraje a sus futbolistas.



"La FIFA nos ha dejado claro que cada juego está grabado con 33 cámaras para que todo se pueda ver. El partido se puede detener. Los jugadores tienen instrucciones y están familiarizados con todos los detalles. Será un juego más claro y puede haber sanción cuando sucede una acción", advirtió Milan Obradovic, segundo entrenador de Serbia , ayudante de Mladen Krstajic.



Serbia reconoce la relevancia del arranque ante Costa Rica, dada la igualdad del cuarteto que completan Brasil, principal favorita, y Suiza.

¿Qué día y hora se juega Costa Rica vs Serbia ? La selección de Uruguay debutará el viernes 15 de junio a las 07:00 am. (hora peruana).



Argentina: 9:00am

Bolivia: 8:00am

Brasil: 9:00am

Chile: 9:00am

Colombia: 7:00am.

Ecuador: 7:00am.

México: 7:00am.

Uruguay: 9:00am

Venezuela: 8:00am

Estados Unidos: 5:00am (Los Angeles), 7:00am (Chicago), 8:00am (Washington), 8:00am (Nueva York), 8:00am (Miami)



¿Dónde se jugará Costa Rica vs Serbia ? El Samara Arena es el escenario elegido para este duelo debut de ambas selecciones en el Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán el Costa Rica vs Serbia ? En nuestro país, el partido será emitido por Latina, canal de señal abierta oficial del Mundial Rusia 2018. DirecTV también pasará este encuentro en el Perú y en todo Latinoamérica.



No te pierdas el minuto minuto, goles, jugadas, polémicas, videos en vivo y todo sobre el Costa Rica vs Serbia que será uno de los partidos más atractivos del grupo E de este Mundial Rusia 2018.



