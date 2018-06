Costa Rica vs Serbia EN VIVO EN DIRECTO . El 'tricolor' se medirá frente a los serbios este domingo 17 de junio en el Estadio Samara Arena a las 07:00 a.m. (hora peruana) por el Grupo E del Mundial de Rusia 2018 . El partido será transmitido para nuestro país a través de Latina y Directv Sports .



La selección de Costa Rica debutará en el Mundial tras haber perdido sus últimos dos partidos de preparación para el Mundial de Rusia 2018 frente a Inglaterra y Dinamarca. Mientras que, Serbia tratará de hacer una buena Copa del Mundo gracias a su racha goleadora de sus últimos encuentros.



Horarios del Costa Rica vs Serbia :

España: 2:00 p.m. | BeinSports y ZDF

Costa Rica: 6:00 a.m. | Teletica 7, SKY Sports y TD Más

Argentina: 9:00 a.m. | DirecTV y TyC Sports

Chile: 8:00 a.m. | Canal 13, Mega y TVN

Perú: 7:00 a.m. | Latina y DirecTV Sports

Colombia: 7:00 a.m. | DirecTV Sports

Estados Unidos: 8:00 a.m. | Fox Sports 1

México: 7:00 a.m. | Televisa y TV Azteca

Ecuador: 7:00 a.m.

Paraguay: 8:00 a.m.

Uruguay: 9:00 a.m.

Bolivia: 8:00 a.m.

Venezuela: 8:00 a.m

La selección de Costa Rica dirigida por Óscar Ramírez buscará ganar en su primer partido para no complicarse con Brasil y Suiza en los partidos restantes del Grupo E. Recordemos que, los 'Ticos' fueron la selección sensación en Brasil 2014 y buscarán consolidar el funcionamiento de su equipo con el arquero multicampeón con Real Madrid, Keylor Navas.



Costa Rica se clasificó directamente a Rusia 2018 al quedar segundo en el Hexagonal Final de la CONCACAF con 4 victorias, 4 empates y dos derrotas. No obstante, la selección centroamericana, ha participado de cuatro mundiales llegando a Octavos de Final como máxima posición.



Serbia , por su parte, terminó primero en su grupo de las Eliminatorias Europeas pero llega a la cita mundialista con una nómina de jugadores jóvenes y con un futuro prometedor.

Sin embargo, la sorpresa fue el repentino cambio de entrenador de la Federación Serbia en diciembre del 2017. El cargo lo asumió Mladen Krstajić porque supuestamente el técnico anterior no le daba la oportunidad a las jóvenes promesas.



Serbia se clasificó a Rusia 2018 liderando el grupo D de las Eliminatorias donde disputó encuentros con Gales, República de Irlanda, Gales, Austria, Georgia y Moldavia. Posteriormente, en su preparación para el Mundial, goleó por 5-0 a Bolivia, 2-0 a Nigeria y perdió con Chile por la mínima diferencia.



Los serbios tienen como máxima figura a Nemanja Matic del Manchester United que ha tenido una excelente temporada en la Premier League. Inclusiva, el Chelsea estaría negociando su pase durante la próxima temporada.



Posibles alineaciones:

Costa Rica: Keylor Navas; Gamboa, Acosta, Calvo, Watson, Matarrita; Guzmán, Borges, Bolaños, Bryan Ruiz; Ureña.

Serbia: Stojkovic; Ivanovic, Tosic, Veljkovic, Kolarov; Matic, Ljajic, Petrovic, Markovic, Tadic; Mitrovic.

