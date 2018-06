Costa Rica vs Suiza EN VIVO Día, hora y canal por el Grupo E del Mundial de Rusia 2018

Costa Rica vs Suiza EN VIVO HORA CANAL TV. Los 'Ticos' se medirán con los suizos en el Estadio Nizhni Nóvgorod último partido del Grupo E del Mundial de Rusia 2018 .



La selección de Costa Rica quedó prácticamente eliminada de Rusia 2018 tras perder con Brasil. Sin duda, van a querer despedirse de la mejor manera.



Los 'Ticos' tienen como abanderado a Keylor Navas y esperan si quiera tener su primera victoria. Como recordamos, la selección de Costa Rica fue la sensación en Brasil 2014 pero en esta ocasión, ha dejado mucho que desear.

La selección de Suiza , por su parte, luego del empate con Brasil buscará también acomodarse en el grupo cuando enfrente a Serbia. En este grupo, todos tienen aspiraciones para llegar a Octavos. Por supuesto, los suizos confían en la individualidad de Shaqiri para alcanzar el primer eslabón.



Costa Rica vs Suiza se enfrentarán en su tercer partido de Rusia 2018 el miércoles 27 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana).



España / 8:00 p.m.

Argentina / 3:00 p.m.

Uruguay / 3:00 p.m.

Chile / 2:00 p.m.

Venezuela / 2:00 p.m.

Bolivia / 2:00 p.m.

Colombia /1:00 p.m.

Ecuador / 1:00 p.m.

México / 1:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)

¿Dónde se jugará Costa Rica vs Suiza? El Estadio VNizhni Nóvgorod con capacidad para 55 mil espectadores será el escenario donde se jugará el tercer partido de ambas selecciones en Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Costa Rica vs Suiza? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



¿Quieres seguir el Costa Rica vs Suiza vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



En Trome.pe/Mundial tendrás todo el fixture, día a día todos los partidos que se jugarán, minuto a minuto, goles, jugadas, la polémica y todas las noticias de tus estrellas favoritas del fútbol Mundial, en especial de la selección peruana.