Costa Rica vs Suiza EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por el Grupo E del Mundial de Rusia 2018

Costa Rica vs Suiza EN VIVO EN DIRECTO . Los 'ticos' se medirán ante los suizos en el Estadio Nizhni Nóvgorod a la 1:00 p.m. (hora peruana) por la última jornada del Grupo E del Mundial de Rusia 2018 . El partido será transmitido por la señal de Latina y Directv Sports . (TV Costa Rica: Teletica)



La selección de Costa Rica no tuvo una buena Copa del Mundo y quedó eliminada en la segunda jornada frente a Brasil por 2-0 con goles de Neymar y Coutinho . Los dirigidos por Óscar Ramírez dejaron pasar una increíble oportunidad en su debut cuando perdieron con Serbia por 1-0 en un partido directo por la zona.



Sin embargo, en el último partido mostraron un nivel de fútbol acorde a un Mundial. Seguramente, será un encuentro para obtener una victoria e irse con la frente en alto. Sin embargo, saben de la dificultad de enfrentar a un equipo europeo que pelea por la clasificación.

Brasil 2-0 Costa Rica: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: ESPN)

Suiza , por su parte, con cuatro puntos en la tabla al igual que Brasil, les puede servir hasta un empate. No obtante, la victoria lo clasifica independientemente de lo que sucede en el Brasil vs Serbia.



Costa Rica vs Suiza será determinante para los europeos. La victoria para los comandados por Vladimir Petković los colocaría como los primeros de grupo, siempre y cuando, no ganen los sudamericanos.



Mientras que, en los futbolístico, los suizos tienen cuatro jugadores con tarjetas amarillas: Lichtsteiner, Behrami, Shaqiri y Schär . En caso de ver otra amonestación contra Costa Rica, se perderían el duelo de octavos.

Video: 2do GOL de Suiza. (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

Costa Rica vs Suiza : HORARIOS DEL MUNDO .



España / 8:00 p.m.

Argentina / 3:00 p.m.

Uruguay / 3:00 p.m.

Chile / 2:00 p.m.

Venezuela / 2:00 p.m.

Bolivia / 2:00 p.m.

Colombia /1:00 p.m.

Ecuador / 1:00 p.m.

México / 1:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)



Probables alineaciones:

Suiza: Yann Sommer - Stephan Lichtsteiner, Fabian Schär, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez - Xherdan Shaqiri, Valon Behrami, Blerim Dzemaili, Granit Xhaka, Steven Zuber - Mario Gavranovic (o Breel Embolo). DT: Vladimir Petkovic

Costa Rica: Keylor Navas - Cristian Gamboa, Johnny Acosta, Giancarlo González, Óscar Duarte, Bryan Oviedo - Johan Venegas, Celso Borges, David Guzmán, Bryan Ruiz - Marco Ureña. DT: Oscar Ramírez.