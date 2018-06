Cristian Benavente envió mensaje de aliento a selección peruana por debut en Rusia 2018 | FOTOS

Pese a quedar fuera de la convocatoria a Rusia 2018, Cristian Benavente sigue mostrando su apoyo y amor a la selección peruana. El 'Chaval' dedicó un mensaje de aliento a la Blanquirroja a pocos días de su debut en el mundial.

Cristian Benavente utilizó sus redes sociales para compartir una imagen en la que aparece un león con la bandera rojiblanca y, de fondo, la Catedral de San Basilio, de Moscú.

"VAMOS 🇵🇪 PERÚ! Rusia m2018 ya empezó!!!!" , fue el mensaje de aliento a la selección peruana que escribió Cristian Benavente en su cuenta de Twitter .

¿Qué día y hora se juega el Perú vs. Dinamarca? La selección peruana debutará el sábado 16 de junio desde las 11:00am. (hora peruana).



¿Dónde se jugará el Perú vs. Dinamarca? El estadio Mordovia Arena ubicado en la ciudad de Saransk será el escenario de este encuentro clave si la selección peruana quiere asegurar la clasificación a la siguiente ronda del Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán el Perú vs Dinamarca? En nuestro país, el partido será emitido por Latina, que es el canal de señal abierta oficial del Mundial Rusia 2018. Directv también pasará este encuentro en el Perú y en todo Latinoamérica.