Cristiano Ronaldo: Gerard Piqué acusa a CR7 de fingir para que le cobren penales | FOTOS | VIDEOS

Gerard Piqué acusó a Cristiano Ronaldo de tirarse para conseguir un penal en el empate 3-3 del viernes con Portugal, y elogió a su equipo por su lucha después de una semana caótica en la que fue despedido el entrenador Julen Lopetegui.



Cristiano Ronaldo marcó en el minuto 4 el primer gol de su memorable triplete para poner a Portugal al frente después de caer en el área tras un contacto con Nacho. Más tarde convirtió un exquisito tiro libre para empatar el emocionante encuentro, después de una falta de Gerard Piqué.



" Cristiano Ronaldo es propenso a tirarse", dijo Gerard Piqué tras el encuentro entre dos de las grandes selecciones que participan en el Mundial Rusia 2018.



"Los partidos salen de una manera y hay que afrontarlos. Verte en el debut de un Mundial con un penalti en contra en el minuto 2 y resultado abajo. Hay que irse con buenas sensaciones después de cómo ha ido el partido", agregó Gerard Piqué.



España vs Portugal: Gol de Cristiano Ronaldo (Autor: FIFA / Fuente: 1 Direto) (Foto: Agencias)

La capacidad de España para recuperarse después de los dos primeros goles de Cristiano Ronaldo fue aún más impresionante luego de la tensión que se había apoderado del equipo, después de que Lopetegui fue despedido el miércoles por negociar un cambio al Real Madrid a espaldas del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.



Gerard Piqué, quien es famoso por su abierta aversión al Real Madrid, dijo que ahora no era el momento de analizar si era correcta o incorrecta la salida de Lopetegui, pero insinuó que no estaba de acuerdo con los métodos de su exentrenador en las negociaciones.



"El Mundial ya ha empezado, hay que pasar página ya habrá tiempo para recapitular, pero ahora en competición hay que centrarse en el fútbol", dijo Gerard Piqué.



"El hecho de negociar con el Madrid no me molestó para nada. El fondo es claro, es un club grandísimo y el club de tu vida; son más discutibles las formas y ahí al presidente no le gustó. Los jugadores estamos para acatar, cuanto menos hablemos, mejor", finalizó Gerard Piqué.

España vs Portugal: Segundo Gol de Cristiano Ronaldo (Autor: FIFA / Fuente: 1 Direto) (Foto: Agencias)

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE