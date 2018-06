Cristiano Ronaldo: Su novia Georgina Rodríguez se burló de Chile por ausencia en Rusia 2018 | FOTOS

Burla total. Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo, se burló que la selección chilena no esté en el Mundial Rusia 2018 con una imagen en Instagram. La pareja de CR7-de origen argentino-siempre ha mantenido el perfil bajo, aunque esta vez no pasó desapercibida.



De hecho, aún se desconoce si Georgina Rodríguez apoyará a la selección argentina o Portugal, selección donde juega su novio Cristiano Ronaldo, pero por ahora quiso burlarse de Chile, actual campeona de la Copa América pero ausente en Rusia 2018.



Georgina Rodríguez colgó una historia en su cuenta de Instagram para burlarse de la selección chilena, que llamó la atención a todos sus seguidores.



"Se necesita mesero con experiencia. De preferencia chileno para que no se me distraiga con el Mundial", dice el mensaje de la pareja de Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram.



Novia de Cristiano Ronaldo se burló de la selección chilena. (Foto: Instagram) Novia de Cristiano Ronaldo se burló de la selección chilena. (Foto: Instagram)

La frase de la novia de Cristiano Ronaldo apareció en su cuenta de Instagram en una pizarra, acompañada de una imagen con la cara animada de Jim Carrey, virilizándose por redes sociales.



Cristiano Ronaldo reveló que si bien Georgina Rodríguez es de nacionalidad argentina, su nacionalidad es española.



"Amo Argentina, la gente piensa que no, pero la amo. Mucha gente no lo sabe, pero mi novia es de la Argentina. Es mitad española, mitad argentina", dijo Cristiano Ronaldo en una entrevista.



Georgina Rodríguez ha captado la atención por esta imagen, aunque ha concedido muy pocas entrevistas y siempre ha preferido mantenerse fuera de escena, esta vez le mandó su 'chiquita' a la selección chilena.

