Cristiano Ronaldo y su nuevo look que ha cautivado a todos sus seguidores en Facebook y Twitter | VIDEO | FOTOS

Cristiano Ronaldo es una de las estrellas de este Mundial Rusia 2018 que más llama la atención y cada gesto, manía y hasta cambio que realice a su aspecto siempre va a ser lo más comentado, ya sea por periodistas como por las redes sociales.



Precisamente, en las redes sociales el nuevo look de Cristiano Ronaldo está causando sensación, ya que por primera vez se le ve al ídolo de Portugal luciendo una pequeña barba en el mentón. El futbolista ha llamado la atención pues siempre había lucido completamente 'lampiño' y bien cuidado.

BAILE EN LOS ENTRENAMIENTOS



Previo al partido con Uruguay, Cristiano Ronaldo se lució con un singular baile en el entrenamiento de Portugal junto a sus compañeros de selección.



Cristiano Ronaldo ensayaba jugadas de gol con Pepe y otros compañeros de Portugal y los retó a superarlos. En medio de los ensayos, le ganan la apuesta y él tiene que cumplir con bailar en frente de toda la prensa que seguía sus pasos.

Cristiano Ronaldo , espera ganarle la pulseada personal al argentino en su vuelta a la tórrida Sochi, donde tan feliz fue hace solo dos semanas. Allí, el mismo día que arrancaba en serio una Copa a la que llegaba rodeado de incógnitas sobre su futuro, marcó tres goles con los que le gritó a España, y al planeta en general, que 33 años no son nada cuando no se es de este mundo.



Aquel triplete parecía lanzar a su selección -vigente campeona de Europa-, hacia los octavos, aunque acabó rezando en el agónico final del partido contra Irán (1-1).



Cristiano Ronaldo , sin embargo, no entiende de límites y sueña ahora con llevar a Portugal hasta la final mundialista que nunca disputó.