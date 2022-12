Croacia y Bélgica pelean por un puesto en octavos de final de Qatar 2022 y son los subcampeones del mundo los que han tomado la iniciativa, tanto que el nerviosismo ya ha causado estragos en el área belga. Yannick Ferreira Carrasco cometió un absurdo penal que pudo haber significado la eliminación, sin embargo el VAR lo salvó por el momento.

La selección croata intentó un ataque de pelota parada, el despeje belga quedó corto y Yannick Ferreira Carrasco, en su afán de alejar el peligro, cometió una falta que el árbitro no dudó en cobrar el penal.

Cuando Luka Modric ya se aprestaba a realizar el disparo, el referí recibió un llamado del VAR para examinar la jugada. Tras un rápido visionado se decretó que al momento que salió el centro, el croata Dejan Lovren se encontraba en posición adelantada por lo que el penal se anuló.

Croatas y belgas se fueron al descanso con el empate 0-0, un resultado que deja a los ‘Diablos Rojos’ fuera de la Copa del Mundo.

¡PENAL ANULADO! 🏁



Se encontraba adelantado en la jugada el defensor Dejan Lovren. 👀#CatarEnDIRECTV pic.twitter.com/G6qXwUX2dK — DSports (@DSports) December 1, 2022

Croacia vs. Bélgica EN VIVO: Minuto a minuto

Croacia vs. Bélgica EN VIVO vía DirecTV Sports ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 3 del Grupo F del Mundial Qatar 2022, este jueves 1 de diciembre desde las 10:00 a.m. (hora peruana y colombiana).

