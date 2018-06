Croacia vs Dinamarca EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018

Croacia vs Dinamarca EN VIVO EN DIRECTO. Los croatas se enfrentan a los daneses en el Estadio Nizhni Nóvgorod este DOMINGO a la 1:00 p.m. (hora peruana) por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 . El partido será transmitido por la señal de Latina y Directv Sports .



La selección de Croacia se clasificó cómodamente en el Grupo D tras ganarle a Nigeria por 2-0, a Argentina por 3-0 y a Islandia por 2-1. Los abanderados por Ivan Rakitić y Luka Modrić superaron la eliminación de la primera ronda de Brasil 2014 y ahora quieren llegar lo más lejos posible con un equipo sólido y consolidado en defensa y ofensiva.



Croacia vs Dinamarca será un duelo clave entre sudamericanos para demostrar su talento. "Tenía nueve años. Recuerdo a mi madre gritando en casa cuando marcamos. Definitivamente podemos superar eso, pero necesitamos suerte. Tenemos un buen rival en la próxima ronda, será difícil", dijo el defensor croata Dejan Lovren, ecordando el triunfo 2-1 de Croacia sobre Holanda en Francia que aseguró el tercer lugar en 1998.

Croacia 2-1 Islandia: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: Bein Sports HD 2)

Croacia vs Dinamarca se enfrentarán por los Octavos de Final de Rusia 2018 el domingo 1 de julio a la 01:00 p.m. (hora peruana) .



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)

Dinamarca , por su parte, necesita mejorar lo hecho en la fase de grupos. Los daneses vencieron a Perú por 1-0, con Australia empató 1-1 y con Francia selló su clasificación con un 0-0. Los dirigidos por Age Hareide han prometido un estilo de ataque más entretenido contra Croacia después de que sus propios aficionados los abuchearon en el empate sin goles contra Francia.



Croacia vs Dinamarca también es decisivo para el plantel danés. Saben estos jugadores de lo clave que es acceder a la siguiente fase para superar lo hecho en Francia 1998 donde llegaron a cuartos de final. "Sabemos que no parecemos ser el equipo más temible al que enfrentar. No vamos a perder 5-0 tratando de jugar al 'tiki-taka', pero la gente no debería acostumbrarse a vernos jugar como lo hicimos contra Francia", sentenció el centrocampista Thomas Delaney.

Croacia vs Dinamarca no se han enfrentado nunca en la historia de los Mundiales. El ganador de esta llave se medirá en cuartos de final con España o Rusia.



Probables alineaciones:

Croacia: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Brozovic, Rakitic; Rebic, Modric, Perisic; y Mandzukic.

Dinamarca: Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger Larsen; Schone o Kvist, Delaney, Eriksen; Poulsen, Pione Sisto y Jorgensen.