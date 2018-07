Croacia vs Inglaterra: Presidenta croata se metió a festejar a vestuario de su selección [VIDEO y FOTOS]

Como una hincha más de la selección de Croacia , esa fue la reacción de la presidenta croata, Kolinda Grabar-Kitarovic, quien vivió la clasificación de su país a las semifinales de Rusia 2018 con extrema pasión, a tal punto de que Luka Modric y el resto de sus compañeros se sorprendieron al verla ingresar al vestuario.



La primera hincha de la selección de Croacia llamó a la atención en los cuartos de final de Rusia 2018, en el palco oficial junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Dmitri Medvédev, primer ministro ruso, luciendo un conjunto con los colores de su país. La belleza, los saltos, los abrazos y los cánticos junto a Luka Modric y el resto de jugadores en el vestuario conquistaron las redes sociales.



Los hinchas de la selección de Croacia se identifican con su presidenta quien es una hincha más de los balcánicos. " En primer lugar me gusta estar aquí como una hincha más. Porque cuando animo al equipo me gusta hacerlo de una manera que a veces puede ser un poco inapropiada en la zona vip. Pero esta noche me han permitido llevar los colores nacionales. La FIFA y los anfitriones de Rusia 2018 me lo permitieron. Esto me hace feliz ", dijo la mandataria.



Luego del triunfo de la selección de Croacia , frente a Dinamarca, la mandataria visitó el vestuario para saludar a los jugadores y recibió la bienvenida de Luka Modric el capitán del equipo. Este sábado volvió a meterse al vestuario, pero esta vez fue mucho más efusivo. Saltando y cantando con todos los jugadores celebrando el pase a las semifinales de Rusia 2018 .



La presidenta de Croacia ha sido uno de los mandatario que más ha disfrutado la hospitalidad de Rusia 2018. "La última vez que vine aquí fue con un amigo, pagamos las entradas, nos encantó cada segundo. Fuimos a la zona de fans para ver el juego de Rusia y España y lo celebramos con los hinchas rusos", dijo la mandataria quien ha sido retuiteada en la redes sociales de la selección de Croacia .