Croacia vs Islandia EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por el Grupo D del Mundial de Rusia 2018

Croacia vs Islandia EN VIVO EN DIRECTO. Los croatas se medirán con los 'vikingos' este MARTES a la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Rostov Arena por la última jornada del Grupo D del Mundial de Rusia 2018 . El partido será transmitido por Latina y Directv Sports para nuestro país.



Croacia vs Islandia es un partido definitorio del Grupo D. La selección croata de conseguir una victoria, se ubicará como el primero de la zona. Los dirigidos por Zlatko Dalić obtuvieron una valiosa victoria frente Argentina por 3-0 y se clasificó sin problemas a los Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018.



Croacia vs Islandia será importante también para ratificar las soberbias actuaciones de Ivan Rakitić y Luka Modrić en los partidos frente a Nigeria donde lo vencieron por 2-0 y ante una alicaída Argentina de Lionel Messi. Para este encuentro, el entrenador decidió darle descanso a sus cinco jugadores titulares que están amonestados.

’Habrá cambios en el once. No jugarán los que tengan tarjetas amarillas para no tomar riesgos. Pero jugaremos de forma correcta porque el rival también se juega cosas y no quiero hacer cálculos aunque siempre vienen a la cabeza', dijo el entrenador. Los ausentes para el Croacia vs Islandia serán Mandzukic, Rebic, Vrsaljko, Rakitic y Brozovic.



Islandia , por su parte, necesita imperiosamente una victoria ante Croacia y esperar que Argentina derrote a Nigeria . Sin embargo, si se da ese resultado, los sudamericanos y europeos quedarían igualados en puntos pero el pase se decidiría por la diferencia de goles, que, por ahora, dominan los islandeses con un -2 frente al -3 de los argentinos . Es decir, que la derrota 2-0 frente a los africanos de los 'vikingos', terminó complicando su pase a la siguiente fase después del buen resultado frente a Argentina.



No obstante, el defensor islandés Kari Arnason , dio algunas impresiones de lo que significará enfrentar al equipo suplente de Croacia . “Se habla de que ellos darían descanso a algunos, pero eso en realidad no los afecta tanto, pues tienen mucha calidad en el banquillo. Así que no creo que ello vaya a afectar en su juego en absoluto. Tendremos que jugar un buen partido para seguir con oportunidades”, sentenció.

Croacia vs Islandia : HORARIOS EN TODO EL MUNDO



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)



Croacia vs Islandia nunca se han enfrentado en la historia de los mundiales. Este será un duelo histórico por ser el tercero de los 'vikingos' en este tipo de competencias.