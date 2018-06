Croacia vs Nigeria: EN VIVO Día, hora y canal del partido por el Grupo D del Mundial Rusia 2018

Croacia vs Nigeria EN VIVO. Ambas selecciones se enfrentan por el Grupo D del Mundial Rusia 2018 a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio de Kaliningrado el próximo sábado 16 de junio.



El centrocampista de Croacia Ivan Rakitic, recordó la importancia de empezar bien una competición como un Mundial, antes de enfrentar a Nigeria.



"Sabemos lo importante que es ganar el primer partido del torneo. Tenemos que hacer todo lo posible para ganar a Nigeria, que es un rival peligroso. Sabemos que es un equipo a tener en cuenta y que tenemos que estar atentos. Todo el mundo está pendiente de nosotros y nosotros confiamos en nosotros mismos", comentó el jugador del Barcelona, previo al Croacia vs Nigeria.



Croacia, que no gana su primer partido en un Mundial desde Francia 1998, cuando logró el tercer puesto, la mejor clasificación de su historia, puede abordar el choque contra el conjunto africano con cuatro jugadores de ataque: Andrej Kramaric, Ivan Perisic y Marco Mandzukic, acompañados de Ante Rebic.



Por su parte, Nigeria pasó tranquilo a Rusia 2018 al terminar primero en el Grupo B de las Eliminatorias africanas al sumar 14 puntos, dejando sin chances a Zambia, Camerún y Argelia.



Previo a Rusia 2018, Nigeria jugó cinco amistosos en los cuales venció 1-0 a Polonia, sufrió una derrota de 2-0 por el seleccionado de Serbia, un empate de 1-1 contra la República Demócatica del Congo, perdieron 2-1 contra Inglaterra y cerraron su preparación cayendo 1-0 con República Checa.



¿Qué día y hora se juega Croacia vs Nigeria ? Estas selecciones debutarán el sábado 16 de junio a las 02:00 p.m. (hora peruana).

Argentina: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Brasil: 4:00 pm

Chile: 4:00 pm

Colombia: 2:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

México: 2:00 pm

Uruguay: 4:00 am

Venezuela: 3:00 pm

Estados Unidos: 12:00pm (Los Angeles), 2:00pm (Chicago), 3:00pm (Washington), 3:00pm (Nueva York), 3:00pm (Miami)

¿Dónde se jugará Croacia vs Nigeria ? El Kazán Arena, ubicado en la ciudad de Kazán es el escenario elegido para este duelo debut de ambas selecciones en el Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán el Croacia vs Nigeria ? En nuestro país, el partido será emitido por Latina, canal de señal abierta oficial del Mundial Rusia 2018. DirecTV también pasará este encuentro en el Perú y en todo Latinoamérica.



¿Qué canales transmitirán el Croacia vs Nigeria ? En nuestro país, el partido será emitido por Latina, canal de señal abierta oficial del Mundial Rusia 2018. DirecTV también pasará este encuentro en el Perú y en todo Latinoamérica.



No te pierdas el minuto minuto, goles, jugadas, polémicas, videos en vivo y todo sobre el Croacia vs Nigeria que será uno de los partidos más atractivos del Grupo D de este Mundial Rusia 2018.

