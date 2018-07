Croacia vs Rusia EN VIVO Se miden por los cuartos de final del Mundial 2018

Croacia vs Rusia EN VIVO EN DIRECTO. Los croatas se miden ante los anfitriones en el Olímpico de Sochi este SÁBADO a la 1:00 p.m. (hora peruana) por el pase a la semifinal del Mundial de Rusia 2018. El encuentro será transmitido por los canales de Latina y Directv Sports. (TV Europa: BeinSports).



La selección de Croacia logró clasificarse tras vencer por penales 3-2 a Dinamarca con una muy buena actuación de Luka Modrić e Ivan Rakitić . El entrenador Zlatko Dalić sabe de la necesidad croata de igualar lo que hizo hace 20 años en Francia 1998. Además, del funcionamiento ofensivo que han logrado en la fase de grupos tras vencer a Nigeria, Islandia y Argentina.



Por lo pronto, los referentes de la selección de Croacia tienen la ilusión de eliminar al anfitrión del Mundial. “En 2008 perdimos en la primera ronda de eliminatorias, y desde entonces no conseguíamos superarla, así que era muy importante deshacernos de ese peso de una vez”, explicó a la FIFA Modric.

Croacia 3(1)-2(1) Dinamarca: Tanda de penales (Autor: FIFA | Fuente: DirecTV)

Por otro lado, Rusia dio la sorpresa y eliminó de manera temprana a España por 4-3 en la definición desde el punto de penal. Sin brillo ni buen funcionamiento, los dirigidos por Stanislav Cherchésov , han hecho historia y quieren continuar el camino hacia la final. El defensor de la selección de Rusia, Alán Dzagóev , hizo una promesa y espera no defraudar a su hinchada.



"Sentimos la atmósfera dentro del equipo, tenemos un colectivo consolidado y si no fuera por ese colectivo no conseguiríamos todo esto. Ellos están preocupados porque somos el país anfitrión", sentenció. Mientras que, en las últimas horas, el diario Mail On Sunday informó que la FIFA había encubierto casos de doping de futbolistas rusos. Los dirigentes de la selección anfitriona no se ha pronunciado con respecto al tema y al parecer harán oídos sordos.

Video: Definición desde el punto del penal (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

Croacia vs Rusia no se han enfrentado nunca en la historia de los Mundiales. Ambas selecciones quieren hacer historia y dejar en lo más alto al país que representan. Un partido de cuartos que nadie se imaginaba al comienzo del certamen.



Probables alineaciones:

Rusia: Akinfeev; Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Kudriashov; Zobnin, Kuziaev; Samedov, Golovin, Cheryshev y Dzyuba.

Croacia: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic, Rebic, Modric, Perisic y Mandzukic.