Argentina vs Arabia Saudita EN VIVO EN DIRECTO ONLINE chocan este martes 22 de noviembre a las 5:00 a.m. (hora peruana) por la primera fecha del Grupo C de la Copa del Mundo Qatar 2022 en el Estadio Lusail. Entérate aquí los canales de transmisión del encuentro y cómo puedes seguir el minuto a minuto a través de trome.pe

Lionel Messi y compañía harán su debut en Qatar 2022 ante su similar de Arabia Saudita. Para este encuentro, el director técnico Lionel Scaloni ha tenido que lidiar con las lesiones de Nico González y Joaquín Correa, quienes fueron reemplazados por Thiago Almada y Ángel Correa.

Por su parte, el representativo de Arabia Saudita no ha podido reeditar lo mostrado en las Eliminatorias, donde logró la clasifiación al Mundial con relativa facilidad, en sus últimos amistosos. El equipo de Hervé Renard viene de vencer 1-0 a Islandia, empatar 1-1 con Panamá y caer 1-0 ante Paraguay.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Arabia Saudita EN VIVO en grupo C del Mundial Qatar 2022?

Argentina vs Arabia Saudita se ven las caras este martes 22 de noviembre a las 5:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio Icónico de Lusail de Qatar.

¿A qué hora juegan Argentina vs Arabia Saudita EN VIVO en grupo C del Mundial Qatar 2022?

Perú: 5:00 a.m.

Ecuador: 5:00 a.m.

Colombia: 5:00 a.m.

México: 4:00 a.m.

Argentina: 7:00 a.m.

Chile: 7:00 a.m.

Estados Unidos (Florida): 5:00 a.m.

¿Qué canales transmiten Argentina vs Arabia Saudita, en grupo C del Mundial Qatar 2022?

Argentina DirecTV Sports, DirecTV Go, TyC Sports y TyC Sports Play

DirecTV Sports, DirecTV Go, TyC Sports y TyC Sports Play Perú DirecTV Sports, DirecTV Go, Latina TV, Latina Play

DirecTV Sports, DirecTV Go, Latina TV, Latina Play Colombia DirecTV Sports, DirecTV Go, GOL Caracol, RCN Deportes y GOL Caracol

DirecTV Sports, DirecTV Go, GOL Caracol, RCN Deportes y GOL Caracol España Gol Mundial, fuboTV España, RTVE.es y TVE La 1

Gol Mundial, fuboTV España, RTVE.es y TVE La 1 Chile DirecTV Sports, DirecTV Go, Canal 13 y Chilevisión

DirecTV Sports, DirecTV Go, Canal 13 y Chilevisión Estados Unidos Fox Sports 1, Telemundo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com y FOX Sports App

Fox Sports 1, Telemundo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com y FOX Sports App Uruguay DirecTV Sports, TyC Sports, TyC Sports Play y DirecTV Go

DirecTV Sports, TyC Sports, TyC Sports Play y DirecTV Go México Sky HD, Azteca 7, Blue To Go Video Everywhere, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa y Blim TV

Sky HD, Azteca 7, Blue To Go Video Everywhere, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa y Blim TV Bolivia Tigo Sports Bolivia, ENTEL, Unitel, Red Uno y Bolivia TV y TiGo Play

Tigo Sports Bolivia, ENTEL, Unitel, Red Uno y Bolivia TV y TiGo Play Brasil Globo, SporTV, NOW NET e Claro y Canais Globo

Globo, SporTV, NOW NET e Claro y Canais Globo Puerto Rico Telemundo Deportes, FOX Sports 1, Peacok, Foxsports.com y FOX Sports App

Telemundo Deportes, FOX Sports 1, Peacok, Foxsports.com y FOX Sports App República Dominicana CDF 37, CDN Deportes, VertiCast, TUDN y Sky Sports HD y TUDN App

CDF 37, CDN Deportes, VertiCast, TUDN y Sky Sports HD y TUDN App Alemania ARD, ZDF y Deutsche Telekom

ARD, ZDF y Deutsche Telekom Ecuador Teleamazonas, El Canal del Fútbol (ECDF), DirecTV Sports, ECDF App, ECDF YouTube y DirecTV Go.

Teleamazonas, El Canal del Fútbol (ECDF), DirecTV Sports, ECDF App, ECDF YouTube y DirecTV Go. Paraguay Tigo Sports, Telefuturo, Trece, SNT y TiGo Play

Tigo Sports, Telefuturo, Trece, SNT y TiGo Play Costa Rica Teletica, SKY Sports y TUDN y TD+

Teletica, SKY Sports y TUDN y TD+ Italia RAI y RAI Play

RAI y RAI Play Honduras TiGo Sports, Televicentro, SKY Sports HD y TUDN

TiGo Sports, Televicentro, SKY Sports HD y TUDN Venezuela DirecTV Sports y DirecTV Go

DirecTV Sports y DirecTV Go Francia TF1, Free, Molotov, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1 y TF1 Live

¿Cómo ver TyC Sports en vivo, el partido Argentina vs Arabia Saudita del Mundial Qatar 2022?

TyC Sports es uno de los canales oficiales que transite Qatar 2022 a nivel nacional e internacional. Si estás suscrito, solo tienes que sintonizar a la hora del evento.

TyC Sports también cuenta con su app y plataforma virtual para llegar a más personas con su contenido. Y lo puedes hacer desde cualquier dispositivo (celular, PC, laptop y tablet) para no perderte cada segundo del Argentina vs Venezuela.

En Estados Unidos, Canadá y resto de países en el mundo fuera de Sudamérica podrás seguir la señal de TyC Sports Internacional suscribiéndote en la plataforma de streaming de Fanatiz por el precio de 9.99 dólares.

¿Cómo ver TV Pública en vivo, el partido Argentina vs Arabia Saudita del Mundial Qatar 2022?

A continuación revisa la lista de canales en los cuales se puede TV Pública EN VIVO el Argentina vs Arabia Saudita.

Antina: Canal 12

Cablehogar: Canal 10 (Básico), Canal 30 (Digital) y Canal 812 (HD)

Cablevisión Flow: Canal 11 (HD)

Cablevisión (Uruguay): Canal 18 (HD) y Canal 707 (HD)

Claro TV: Canal 11 (HD)

CPETV, Santa Rosa: Canal 10 (Digital/SD) y Canal 510 (HD)

DirecTV Sports: Canal 121 (SD) y Canal 1121 (HD)

Argentina vs Arabia Saudita: así pagan las casas de apuestas

Casas de apuestas Argentina Empate Arabia Saudita

Te apuesto 1.17 7.49 19.54

Betsson 1.11 8.20 23.00

Inkabet 1.16 7.50 19.00