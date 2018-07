Diego Maradona llenó de elogios a Mbappé: "Es inmarcable. Tiene 19 años y cuando encara, no tiene miedo"

La selección de Francia es una de las favoritas a ganar el Mundial de Rusia 2018. Sin duda, una de las figuras de los 'galos' es Kylian Mbappé , que despertó la admiración del astro argentino Diego Maradona .



Recordemos que, Kylian Mbappé despertó la admiración del mundo tras la brillante actuación ante Argentina en los octavos de final. El francés, con tan solo 19 años, recibió grandes palabras de elogio por parte de Diego Maradona.



Durante el espacio "De la mano del 10" que transmite TeleSUR, Maradona insistió en que Kylian Mbappé es "inmarcable". El argentino alabó la solidez del combinado galo que cree que cuenta con una defensa bien definida y un mediocampo que sabe bien a lo que juega.

Kylian Mbappé brilló en clasificación de Francia a cuartos de final

"Pasa de 0 a 120 (...) tiró un centro que no llegó nadie porque no tienen la velocidad de él. Se hace difícil cuando él encara. Encara y no tiene miedo", enfatizó.



La selección de Francia enfrentará a Bélgica por la semifinal del Mundial de Rusia 2018. Los dirigidos por Didier Deschamps quieren alcanzar una nueva corana tras la conquistada en Francia 1998 .



