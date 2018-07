Francia vs Croacia: Este es el candidato de Diego Maradona para ganar final de Rusia 2018 [VIDEO y FOTOS]

Diego Maradona ya tiene su candidato para levantar la Copa del Mundo en Rusia 2018 , que se disputará este domingo entre la selección de Francia y Croacia. El campeón del mundo, con la selección argentina en 1986, se inclinó por la rapidez y la historia del fútbol francés en el partido más importante del año.



"Siento que la selección de Francia es seria candidata a ganar la Copa del Mundo", declaró Diego Maradona conductor del programa ‘De la mano del 10’ poco antes de conocerse que Coracia sería el segundo finalista en Rusia 2018 .



Para Diego Maradona , el entrenador de la selección de Francia , Didier Deschamps, ha encontrado el mediocampo perfecto en Rusia 2018 y destacó a un jugador. "Con (N'Golo) Kanté, que releva todo, es una hormiguita que va por todos lados y que cuando tiene que salir por velocidad también tiene velocidad", señaló.



Para Diego Maradona la selección de Francia "Tiene un arquero sólido (Hugo Lloris) y una defensa que cuando va arriba hace goles (...) Y en la delantera tiene figuras como (Kylian) Mbappé, un pibe de 19 años que la está rompiendo en el mundial y (Olivier) Giroud, que parece que no hace un trabajo brillante, pero da un poco de desahogo a los otros delanteros. Deschamps encontró la llave" sintetizó.



Diego Maradona no se olvidó de la otra estrella de la selección de Francia , Antoine Griezmann. "Ha retrocedido 10 metros, para tener más contacto con la pelota y seguir cerca del gol. Es rápido, no le tiene miedo a nadie y no es egoísta, se la puede dar al que mejor está perfilado para hacer el gol", destacó.



Finalmente, destacó un detalle importante de la selección de Francia y es el origen extranjero de sus jugadores. "Mbappé de padre de Camerún y de madre de Argelia; Pogba de padres de Guinea; Matuidi de padres de Angola; Umtiti nació en Camerún directamente y se lo 'chorearon' (llegaron primero); Kanté, padres de Mali... Hay 19 jugadores africanos que siguen en Rusia 2018 " resumió Diego Maradona .