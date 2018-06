Diego Maradona: Su frustración, gritos y lágrimas en la goleada de Croacia a Argentina | FOTOS

Tras el último golazo de Ivan Rakitić en la goleada por 3-0 de Croacia a Argentina por el Mundial Rusia 2018, Diego Maradona , quien estaba en el palco del estadio Niznhy Novgorod presenciando el encuentro, sufrió cada ataque del equipo europeo.



Diego Maradona en el palco sufría por todos. Por él, por los millones de argentinos y por Lionel Messi, que ni siquiera fruncía el ceño en el Argentina vs Croacia en el Mundial Rusia 2018.



Ya Diego Maradona había criticado Jorge Sampaoli, entrenador de la selección argentina, tras el primer encuentro ante Islandia por el Mundial Rusia 2018.



"Creo que jugando así, Jorge Sampaoli no puede volver a Argentina, es una vergüenza", dijo Diego Maradona tras el empate entre Argentina vs Islandia por el Mundial Rusia 2018.



Ahora no se sabe qué dirá tras la goleada de Croacia a Argentina, sin embargo, el 'Pelusa' siempre ha defendido a Lionel Messi, quien hoy no apareció en el encuentro por el Mundial Rusia 2018.



Puedes seguir todas las incidencias que sucedieron en el partido entre Argentina vs Croacia por el Mundial Rusia 2018, AQUÍ.

Video: Gol de Croacia. (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE