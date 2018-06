EN DIRECTO Dinamarca vs. Australia EN VIVO. La selección de danesa podría definir su pase a octavos de final del Mundial Rusia 2018 ante Australia por el Grupo C de la Copa del Mundo en Samara. El partido se juega desde las 7:00am. | Latina y DirecTv lo transmitirán en nuestro país.



Los daneses ganaron su primer partido 1-0 ante Perú en una actuación que no reflejó lo hecho durante su impresionante campaña de clasificación al Mundial, por ello ante Australia deberá esforzarse aún más para poder asegurar su pase a octavos de final.



El entrenador Age Hareide cree que su equipo sólo pensaba en ganar los tres puntos contra Perú. "Quiero centrarme en cómo jugaremos, porque en el primer partido estábamos demasiado concentrados en el resultado y por eso no nos desempeñamos mejor", dijo el entrenador a periodistas el miércoles previo al Dinamarca vs. Australia

El técnico de 64 años espera que su equipo esté mejor preparado para el choque con Australia. "Mentalmente tienes que ser fuerte. Ese es el punto más importante", dijo el DT noruego.



"Cuando tienes estos partidos muy cerca uno de otro, tienes que descansar y estar listo para el próximo, pero primero tienes que estar preparado mentalmente. El equipo que sea más fuerte mentalmente ganará mañana", agregó.



En el debut, uno de los puntos altos fue Kasper Schmeichel. El arquero no recibe goles desde hace 534 minutos, por lo que el meta batió el récord de Dinamarca que tenía su padre Peter.



Perú pateó 17 veces al arco de Schmeichel, pero Hareide confía en que su defensa mejorará y el número de aproximaciones rivales caerá. "Si mirara el partido de Perú como un sólo juego, entonces estaría preocupado. Tuvieron demasiadas oportunidades", sostuvo el DT.



"De los últimos 16 partidos que hemos jugado, es el partido en el que hemos concedido más oportunidades a los rivales".



Dinamarca recibió nueve goles en 12 juegos durante su campaña de clasificación a la Copa Mundial.

Francia, que derrotó 2-1 a Australia en su primer partido del Grupo C en la Copa del Mundo, jugará contra Perú el jueves. Dinamarca clasificará a octavos de final si vence a Australia y Perú no le gana a Francia.