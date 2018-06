Dinamarca vs Australia : Para un futbolista tal vez no hay un logro mayor que jugar un Mundial, pero la dicha fue aún mayor para el defensor danés Jonas Knudsen en pleno Rusia 2018 : Nació su hija y sus compañeros tuvieron tremendo gesto.



No solo se enteró que había sido padre estando en Rusia 2018 , sino que recibió un regalo sorpresa de sus compañeros de equipo, quienes alquilaron un avión privado para que pudiera regresar a casa para conocer a su hija.



“Tienen que recordar que somos futbolistas pero también somos seres humanos. No puedo imaginar cuán difícil fue para Jonas recibir el mensaje y no poder estar ahí”, dijo el portero Kasper Schmeichel, quien es hijo de Peter Schmeichel, el legendario portero del Manchester United y de la selección.



“Así que como equipo, obviamente queríamos ayudarlo...hubiéramos hecho cualquier cosa para que pudiera regresar a casa y ver a su recién nacida”.

Dinamarca vs Australia: Jugadores pagaron jet, ida y vuelta a compañero para que vea a su hijo recién nacido Dinamarca vs Australia: Jugadores pagaron jet, ida y vuelta a compañero para que vea a su hijo recién nacido

Knudsen hizo el viaje relámpago tras la victoria de Dinamarca por 1-0 contra Perú el sábado en Saransk, y regresó a la concentración el lunes. En su página de Instagram, Knudsen publicó una foto de su esposa, con el brazalete de plástico del hospital en una de sus muñecas, usando la camiseta roja de Dinamarca, y agarrando en sus manos una pequeña camiseta de la selección nacional.



“El martes nos convertimos en los padres de una hermosa y saludable bebe”, dijo Knudsen en el pie de foto. “¡Todo el mundo está genial, y estamos listos para el Mundial!”



Dinamarca se medirá con Australia el jueves en Samara por el Grupo C. Australia viene de perder 2-1 contra Francia, mientras que los daneses saben que un segundo triunfo consecutivo podría dejar casi asegurado su pase a la próxima ronda.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.