Dinamarca vs Australia: ¿Qué resultado le conviene a la selección peruana?

La selección peruana perdió por 1-0 ante Dinamarca, en su debut en el Mundial de Rusia 2018 , dejando en claro que el panorama es realmente complejo para avanzar a la fase de Octavos de Final.

Tomando en cuenta la tabla de posiciones del Grupo C de Rusia 2018 , Francia y Dinamarca son líderes con 6 puntos. Mientras que, Perú y Australia no han sumado ninguna unidad.



Ahora, los partidos de la segunda fecha son claves para las aspiraciones de la selección peruana. Dinamarca se enfrentará con Australia el próximo jueves 21 de junio a las 7:00 a.m (hora peruana). El resultado que le conviene a la bicolor es que los australianos ganen. Es decir, que Dinamarca pierda.

Perú 0-1 Dinamarca: Goles y resumen (Autor: FIFA | Autor: Globo TV)

Es decir, que Dinamarca pierda. De esta manera, los daneses se quedarían con 3 y Perú tendría que sacar un resultado positivo ante la selección de Francia ese mismo jueves en el Estadio Ekaterimburgo Arena.

Con ello, Perú debería buscar los tres puntos frente a los 'galos' para llegar a la última fecha con las posibilidades de avanzar a Octavos de Final.



La pregunta es: ¿El resultado de Dinamarca podría perjudicar el juego de nuestra bicolor? El fixture está armado y Perú, por ahora, depende de si mismo.



