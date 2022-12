Portugal vs. Suiza EN VIVO EN DIRECTO ONLINE chocan por octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 este martes 6 de diciembre desde las 2:00 p.m. (horario peruano) en el Estadio Lusail. La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports y Latina, además podrás seguir el minuto a minuto a través de trome.pe

¿Cómo llegan Portugal vs Suiza EN VIVO a octavos del Mundial Qatar 2022?

La selección portuguesa llega a esta instancia como primer lugar del grupo H luego de vencer 3-2 a Ghana y 2-0 a Uruguay. Sin embargo, en la última fecha sufrieron un traspié al caer 2-1 ante Corea del Sur.

Por su parte, los suizos accedieron a octavos de final por detrás de Brasil en el grupo G. El cuadro europeo derrotó 1-0 a Camerín, 3-2 a Serbia y cayó 1-0 con Brasil.

Cabe destacar que ambas selecciones ya se enfrentaron en dos oportunidades este año por la Nation’s League. El primer encuentro terminó con triunfo portugués por 4-1 en tierras lusas, mientras que la revancha tuvo a Suiza como ganador 1-0 con gol de Seferovic.

¿A qué hora juegan Portugal vs Suiza EN VIVO por octavos del Mundial Qatar 2022?

México: 1:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 3:00 p.m.

Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil: 4:00 p.m.

España: 8:00 p.m.

¿Cómo ver Portugal vs Suiza en vivo por octavos del Mundial Qatar 2022?

El Portugal vs. Suiza será uno de los duelos más atractivos de la jornada mundialista. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Lusail y será transmitido en Perú, por DirecTV Sports y Latina; en España, vía Gol Mundial; mientras que en Portugal, por las señales de Sport TV1, RTP 1, RTP Play, Sport TV Multiscreen y Antena 1 - RTP.

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Sports App y Latina

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, Caracol TV y RCN

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, Canal 13 y Chilevision

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, ECDF y Teleamazonas

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Sports App y TyC Sports

México: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: Sling, FOX Sports App, Peacock, SiriusXM FC, UFORIA App, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, FOX Network y Telemundo

España: Gol Mundial

Brasil: NOW NET e Claro, Globo, GloboEsporte.com, SporTV, Canais Globo y SporTV 2

¿Cómo ver DirecTV Sports en vivo, partido Portugal vs Suiza?

¿Cómo ver DirecTV Go en vivo por Internet, el partido Portugal vs Suiza?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

DIRECTV GO permite pausar y continuar viendo contenido On Demand más tarde en el mismo o en otro dispositivo. También permite mirar la programación en dos dispositivos a la vez con una misma cuenta.

DIRECTV GO usa la Geolocalización para seleccionar y sugerirte los contenidos del país en el que te encuentres. Si sales de viaje o te cambias de domicilio y quieres disfrutar del servicio debes tener en cuenta:

El contenido solo se puede ver en los países que cuentan con el servicio de DIRECTV GO. (Colombia, Chile, México, Ecuador, Perú, Argentina y Uruguay).

Si ingresas desde un lugar sin la cobertura de DIRECTV GO no podrás ver ningún contenido ni acceder a ajustes de perfil.

Portugal vs Suiza: alineaciones posibles

Portugal: Diogo Costa, Joao Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Raphael Guerreiro, William Carvalho, Ruben Neves, Bernardo Silva, Joao Félix, Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes. DT: Fernando Santos.

Suiza: Yabnn Sommer, Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez, Remo Freuler, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Djibril Sow, Ruben Vargas y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

