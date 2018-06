Edinson Cavani al borde del llanto tras clasificar a cuartos de final con Uruguay en Rusia 2018 [VIDEO]

Edinson Cavani fue la figura de Uruguay ante Portugal. El delantero anotó doblete para los 'charrúas' con el que avanzaron a cuartos de final del Mundial Rusia 2018. Al final del partido, el goleador estuvo al borde del llanto.



"Feliz. Muy contento por lo que pasó hoy. Dios quiera que no sea nada (la lesión) y que podamos seguir ahí", dijo conmovido Edinson Cavani .



"Es emocionante. No hay palabras para describir esto. Mira la gente cómo está. Me imagino Uruguay... hay que seguir soñando", añadió con alguna lágrima el delantero.

Palabras de Cavani. (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

Sobre la lesión que lo sacó del partido, Edinson Cavani señaló. "El gemelo, me pinchó un poco y no pude seguir". El próximo rival de Uruguay en cuartos de final será Francia, que eliminó a Argentina.