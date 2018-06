Edison Flores sobre continuidad de Ricardo Gareca: "Queremos que se quede un proceso más" [VIDEO]

Edison Flores habló con los medios sobre la continuidad de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana. Esto tras quedar fuera del Mundial Rusia 2018 a falta de una fecha del Grupo C. ¿Qué dijo el 'Orejas'?



"Queremos que Gareca se quede un proceso más. Esa decisión la tiene él. La intención de la Federación y de nosotros es que se quede", señaló Edison Flores .



Por otro lado, el volante nacional se refirió a la eliminación temprana de Perú en Rusia 2018. "Fue un golpe duro para nosotros estos dos partidos. Es un vestuario común cuando se pierde. Pero la gente de experiencia te da fuerzas".

Edison Flores también analizó su desempeño en el Mundial Rusia 2018. "Siempre trato de dar lo mejor. He tenido oportunidades que he fallado. Trato de ser regular en todos los partido. A veces se puede, a veces no".



Sobre la falta de gol de Perú en sus dos primeros partidos, comentó. "En el fútbol uno quiere hacer goles. Tenemos jugadores importantes con ocasiones de anotar un gol. No hemos tenido esa suerte de anotar un gol. Rescato que intentamos, fuimos adelante".