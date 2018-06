Edison Flores: Su lucha contra la discriminación en el Perú en entrevista con el New York Times

Edison Flores es una de las figuras de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018 que pese a la eliminación de la ‘Blanquirroja’ del torneo se ha ganado el cariño de los seguidores de la bicolor.



Sin embargo, Edison Flores fue más allá del fútbol: habló sobre la discriminación y el clasismo en el Perú en una entrevista con el New York Times.



“En el Perú se da más la discriminación por la clase, se le ponen muchos apelativos a la gente, muchas veces, por el clasismo que se da contra los indígenas. Las clases altas creen que pueden decir y hacer lo que quieran, pero eso debe acabar”, dijo Edison Flores en la entrevista telefónica con el prestigioso diario estadounidense.



Ante esto, Edison Flores indicó en su cuenta de Facebook que había participado con “mucho orgullo” en una campaña del Ministerio de Cultura contra el racismo y la discriminación en el Perú, pues “es uno de los principales males que aqueja al Perú y todos debemos poner de nuestra parte para erradicarlo”. Además, ‘Orejas’ subrayó la entrevista con el New York Times.



“En febrero tuve la oportunidad de conversar con el NY Times y dar mi punto de vista sobre este problema en el Perú. Solo quería dejar en claro que mi posición va en contra de la discriminación en cualquier lugar, en cualquier deporte, en cualquier contexto. No importa tu clase social, tu color, tu género, o de dónde vengas, siempre debes tratar a todos por igual y con respeto”, escribió Edison ‘Oreja’ Flores en su cuenta de Facebook.



Edison Flores culminó con un mensaje para la afición peruana sobre este tema: “Sigamos unidos por el país, sigamos colaborando con este tipo de iniciativas que buscan que seamos más tolerantes y mejores personas. ¡Seamos un mejor Perú!”, escribió en Facebook.



