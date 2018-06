Todos quieren a Edison Flores , más todavía tras conocer su forma de ser tan sencilla, llena de humildad y sacrificio. Todos saben que su madre Alicia Peralta lo apoyó siempre, pero lamentablemente 'Orejas' reveló que su padre Carlos Flores decidió apartarse de su vida.



Sin temores y aceptando con respeto lo que le tocó vivir, Edison Flores , reveló que su padre, Carlos, decidió irse de su lado, ni siquiera lo llamó para felicitarlo por la clasificación a Rusia 2018 y solo se dirige a él a través de la televisión.



"La relación con mi papá siempre fue buena pero ya no lo es. Se equivocó en algunas cosas y decidió marcharse", dijo Edison Flores en declaraciones al programa 'La Banda del Chino' de América Tv.



Edison Flores reveló que no lo llamó para felicitarlo por la clasificación. "Me habla por televisión pero él (su padre Carlos Flores) tiene mi teléfono y me puede llamar. Pero bueno no soy quién para decirle que hacer", agregó con humildad el popular 'Orejas'.

Aquí la dolorosa revelación de Edison Flores sobre su padre:

Edison Flores y una desgarradora revelación sobre su padre: "Se fue, me habla por TV, pero no me llama"

Edison Flores sigue concentrado para jugar el Mundial Rusia 2018 y cumplir su sueño con la selección peruana. Perú enfrenta este sábado a Suecia en el último amistoso internacional previo al debut del 16 de junio ante Dinamarca por el Grupo C.

La segunda parte de la entrevista a Edison Flores :

