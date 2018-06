Egipto vs Arabia Saudita EN VIVO Día, hora y canal por el Grupo A del Mundial de Rusia 2018

Egipto vs Arabia Saudita EN VIVO HORA Y CANAL TV. Los 'faraones' se enfrentarán a la selección árabe por el último partido del Grupo A del Mundial de Rusia 2018 en el Estadio Volgogrado Arena.



La selección de Egipto está prácticamente eliminada del Mundial de Rusia 2018 y las ilusiones de Mohamed Salah quedarán en el olvido. Los medios egipcios culparon directamente a Héctor Cúper por no saber plantear los partidos correctamente. Sin duda, una decepción.



Una de las preocupaciones del entrenador argentino que dirige Egipto es la falta de precisión de su equipo durante los dos partidos que ha jugado en este Mundial. De igual manera, estarán pendientes de lo que suceda entre Uruguay vs Rusia .



Arabia Saudita , por otra parte, se lamenta la derrota frente a Rusia en el primer partido por la cantidad de goles que les hicieron. Este resultado perjudicó claramente sus deseos de clasificación a Octavos. El entrenador, Juan Antonio Pizzi , continúa en la búsqueda de un equipo sólido y firme de mediocampo en adelante.

Egipto vs Arabia Saudita se enfrentarán en su tercer partido de Rusia 2018 el lunes 25 de junio a las 09:00 a.m. (hora peruana) .



Argentina: 11:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

España 7:00 p.m.

Uruguay: 11:00 m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Estados Unidos: 7:00 a.m. (Los Angeles), 09:00 a.m. (Chicago), 10:00 a.m. (Washington), 10:00 am (Nueva York), 10:00 am (Miami)

¿Dónde se jugará Egipto vs Arabia Saudita? El Estadio Volgogrado Arena es el escenario escogido para el tercer partido del grupo A del Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Egipto vs Arabia Saudita? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



¿Quieres seguir el Egipto vs Arabia Saudita vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



En Trome.pe/Mundial tendrás todo el fixture, día a día todos los partidos que se jugarán, minuto a minuto, goles, jugadas, la polémica y todas las noticias de tus estrellas favoritas del fútbol Mundial, en especial de la selección peruana.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.