Egipto vs Arabia Saudita : EN VIVO ONLINE TV Con Mohamend Salah , el cuadro de los 'Faraones' enfrenta a los asiáticos este lunes 25 de junio por la fecha 3 del Grupo A del Mundial Rusia 2018. Egipto y Arabia Saudita van por su primer triunfo. (9:00 a.m. hora peruana) (TV: DirecTV)



El Egipto vs Arabia Saudita será el partido entre dos selecciones eliminadas y sin opciones para pasar a octavos de final. No obstante, el reto es despedirse de Rusia 2018 con un triunfo.



Además el Egipto vs Arabia Saudita supone la última oportunidad de Mohamed Salah para brillar con su selección y encaminarlo al triunfo, incluso marcando. El jugador del Liverpool se perdió el partido debut y lo vio desde el banco de suplentes.



Ambas selecciones encaran el Egipto vs Arabia Saudita tras obtener sendas derrotas en los dos primeros encuentros ante Uruguay y Rusia, que consiguieron su clasificación a falta de una jornada.

Por su parte, el técnico Juan Antonio Pizzi espera un triunfo en el Egipto vs Arabia Saudita para recuperar prestigio luego que su equipo fuera catalogada como la más débil de Rusia 2018 .



Otro atractivo del Egipto vs Arabia Saudita será la posibilidad ver en el equipo titular del DT Cuper al golero Essam El-Hadary y trascender en los registros de los mundiales con el récord de jugador más veterano de la historia.



El portero y usualmente capitán de Egipto , Essam El-Hadary, espera su oportunidad a los 45 años y de esta manera superar al golero colombiano Farid Mondragón que disputó el Mundial Brasil 2014 con 43 años.

Alineaciones posibles del Egipto vs Arabia Saudita :



Egipto : El-Hadary, Fathy, Abdul Shafy, Hegazi, Gabr, El Said, Hamed, Elneny, Trézéguet, Salah y Mohsen.

Arabia Saudita : Al Owais, Hawsawi, Al Shahrani, Al Burayk, Ali Albulayhi, Al Jassim, Al Faraj, Babhir, Al Dawsari, Otayf y Al Muwallad.

