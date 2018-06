La jugada polémica la protagonizaron el atacante Diego Costa y el arquero Alireza Safar Beiranvand durante el partido España vs Irán por la fecha 2 del Grupo B del Mundial Rusia 2018 .



A los 38 minutos el delantero Diego Costa se acercó al golero rival con la intención de que se apure en el saque de meta y para decirle algo -al parecer-. Hasta allí no pasó a mayores.



No obstante, de pronto el arquero Beiranvand, acusó dolor en la pierna por un supuesto pisotón del Diego Costa y se tiró al césped, lo que originó la trifulca y reclamos de ambos seleccionados.



En las imágenes de la televisión no queda claro si la agresión de Diego Costa fue determinante, o por el contrario, se trató de una acción fingida del golero de Irán.



Al final el árbitro no castigó ninguna de las dos opciones. Es decir, no consideró agresión y no mostró la roja a Costa y tampoco la amarilla para el portero por fingir una falta.

Mira la acción polémica entre Diego Costa y el arquero de Irán:

¿El arquero más mentiroso del Mundial o Diego Costa mereció expulsión por terrible agresión? (Autor: FIFA | Fuente: DirecTV)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.