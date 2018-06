España vs Irán : EN VIVO EN DIRECTO La 'Furia Roja' enfrenta a los 'Príncipes de Persia' este miércoles en el estadio Arena Kazán por la fecha 2 del Grupo B del Mundial Rusia 2018 . España busca su primera victoria ante Irán para evitar sorpresas en la serie (1:00 p.m. hora peruana) (TV: Latina y DirecTv)



España vs Irán se enfrentan en el decisivo duelo por el pase a octavos de final. Ambos equipo lograron sacar puntos en el debut pero con distintas suertes y posibilidades a futuro en Rusia 2018.



La 'Furia Roja' encara el España vs Irán como un desafío tras el empate 1-1 con Portugal, que lo dejó con un solo punto. Un triunfo lo podría encaminar a octavos y esperar a Marruecos en la última fecha. Por el contrario, una derrota clasificarí a Irán que tiene tres unidades y sumaría seis.



El España vs Irán pondrá a prueba la fortaleza defensiva de los asíaticos, que lograron una victoria ante Marruecos precisamente sobre el final del partido y tras aguantar los ataques del rival durante 95 minutos.



"El estilo del equipo es innegociable, más allá de que es lo que mejor sabemos hacer, es lo que nos ha hecho ganar tanto en los años atrás y no creo que sea conveniente cambiar algo que te venga bien", afirmó Isco Alarcón previo al España vs Irán .

El técnico Carlos Queiroz no podrá contar con el defensa Roozbeh Chesmi lesionado con una contractura muscular. Por ende, Ramin Razaeian, sería la primera variante en la zaga para eL España vs Irán .



La Furia Roja, además deberá tomar recaudos en el España vs Irán , ya que el atacante Sardar Azmoun será el encargado de la creación de jugadas ofensivas.



Por su parte, Fernando Hierro tendrá que seguir en la pelea interna con su selección y buscando normalizar el clima tras el despido de Julen Lopetegui. Por ello, el España vs Irán es decisivo su quiere volver a ser el equipo favorito al título que se suponía antes del debut.



El DT español, necesita un triunfo en el España vs Irán y para ello, recurrirá al mismo equipo que jugó un partidazo ante Portugal. Diego Costa, que marcó un doblete, Isco, Iniesta y Busquets, son solo algunas de las estrellas que esperan brillar en la fecha 2.

Portugal 3-3 España: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: DirecTV)

Alineaciones posibles del España vs Irán :



España : De Gea, Ramos, Piqué, Alba, Nacho, Iniesta, Silva, Busquets, Isco, Koke y Diego Costa.

Irán : Beiranvand, Pouraliganji, Rezaeian, Cheshmi, Shojaei, Hajsafi, Ebrahimi, Amiri, Ansarifard, Azmoun y Jahanbakhsh.

