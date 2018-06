Alineaciones, Día, Hora, Canal Tv | España vs Irán : La 'Furia Roja' enfrenta este miércoles al equipo asiático en un decisivo partido por el pase a octavos de final del Mundial Rusia 2018 . Por ello, el DT Fernando Hierro pondrá lo mejor de su plantel. (1:00 p.m. hora peruana) (TV: Latina y DirecTV)

Alineación posible de Irán : Beiranvand, Pouraliganji, Rezaeian, Cheshmi, Shojaei, Hajsafi, Ebrahimi, Amiri, Ansarifard, Azmoun y Jahanbakhsh.

[MIRA GALERÍA Y CONOCE EL EQUIPO TITULAR DE ESPAÑA]

España vs Irán no tendrá margen de error y por ello cualquier detalle es importante. Así, la Furia Roja decidió entrenar a puerta cerrada lo táctico de su segundo partido en Rusia 2018 , ante Irán



El DT Fernando Hierro trasladó al Krasnodar Stadium y en la que contó con los 23 jugadores disponibles, con el golero Pepe Reina de vuelta al plantel.



No abrió ni los habituales quince minutos a la presencia de los medios, para preparar a puerta cerrada y en un nuevo escenario el partido en el que necesita un triunfo para dar un paso firme a los octavos de final de Rusia 2018.



Hierro trasladó al imperial Krasnodar Stadium el trabajo de campo, marcado en horario vespertino tras la sesión matinal individual que los jugadores realizaron en el gimnasio. A puerta cerrada pudo trabajar con todos los internacionales y la novedad de Reina.

Portugal 3-3 España: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: DirecTV)

El portero se ausentó del entrenamiento del domingo por unas molestias cervicales de las que ha mejorado con el tratamiento médico recibido. Reina fue uno más en una sesión en la que hubo un apartado para lo táctico, antes de viajar el martes a Kazan y terminar de preparar el duelo ante Irán en el escenario del partido.



Dani Carvajal completó un entrenamiento más al mismo ritmo que sus compañeros y apura sus opciones de ser la novedad en el equipo titular. Por la mañana trabajó fuerte en el gimnasio, fortaleciendo el tren inferior para su reaparición una vez superada la rotura muscular que sufrió el pasado 26 de mayo.



No será hasta martes cuando Hierro decidirá si está con suficiente tono físico para jugar de inicio, mantiene a Nacho Fernández en el lateral derecho o da la alternativa a Álvaro Odriozola.



Hierro planea pocos cambios respecto al equipo titular de su estreno en el cargo, con el empate ante Portugal en Sochi, y junto a Carvajal el único jugador que tendría opciones de entrar sería Thiago Alcántara en el centro del campo.

