España vs Irán: EN VIVO Día, hora y canal del partido por Grupo B de Rusia 2018

España vs Irán EN VIVO. La selección española se enfrentará a su similar de Irán en el segundo encuentro por el Grupo B del Mundial Rusia 2018 .



El conjunto ibérico que se quedó sin su entrenador Julen Lopetegui tras haber negociado de manera oculta con Real Madrid su contratación, continúa mostrando flaquezas en su funcionamiento.



En tanto Irán , jugará su quinto mundial tratando de acceder a Octavos de Final a pesar de su falta de gol. Los dirigidos por el ex Real Madrid, Carlos Queiroz , tiene plena confianza en sus dirigidos y esperan hacerle frente a la poderosa España.



España vs Irán se enfrentarán en su segundo partido de Rusia 2018 el miércoles 20 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana).



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)



¿Dónde se jugará España vs Irán? El Estadio Kazán Arena con capacidad para 45 mil espectadores es el escenario escogido para el segundo partido de Mundial Rusia 2018.

¿Qué canales transmitirán España vs Irán? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



¿Quieres seguir el España vs Irán vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



