España vs. Irán EN VIVO CANALES DEL MUNDO . La selección ibérica se enfrentará este miércoles 20 de junio a la iraní, puntero del Grupo B del Mundial Rusia 2018 . 'La Roja' necesita urgente un triunfo que le permita seguir soñando con la Copa del Mundo. El duelo se jugará en el Kazán Arena desde la 1:00pm. ¡Averigua aquí los canales y horarios de este emocionante encuentro!



España llega a su duelo contra Irán con solo un punto tras el empate de infarto que obtuvo en su debut en Rusia 2018 contra Portugal . Los dirigidos por Fernando Hierro dejaron de lado el escándalo de la salida de Julen Lopetegui para concentrarse en su más grande anhelo: El campeonato mundial.

"Tendremos una nueva final", dijo Andrés Iniesta sobre el partido que España disputará ante Irán por el Grupo B de Rusia 2018 . El cerebro de la selección española está confiado en obtener el triunfo porque sabe que solo así podrían seguir su camino hacia la siguiente ronda del Mundial.



Por su parte Fernando Hierro, DT de España advirtió que Irán es un equipo con buena fuerza defensiva. "Es un equipo aguerrido, muy poderoso a nivel físico".



Asimismo, Hierro alabó la actitud de su equipo tras la salida de Lopetegui. "Han demostrado compromiso, orgullo, personalidad”, indicó. “Pero este es un equipo maduro que no duda, que sabe a lo que juega y da gusto cuando uno tiene a estos jugadores... No dudan de lo que quieren y eso es muy importante”.

CANALES QUE TRANSMITIRÁN ESPAÑA VS. IRAN



En el Perú España vs. Irán se transmitirá por Latina y DirecTV, mientras que en España, Telecinco y Cuatro emitirá todos los pormenores del encuentro.



Equipos probables:



España: De Gea - Carvajal (o Nacho), Piqué, Ramos, Jordi Alba - Busquets, Koke - Iniesta, Isco, Silva - Diego Costa. DT: Fernando Hierro.



Irán: Beiranvand - Rezaian, Cheshmi, Pouraliganji, Hajsafi - Ebrahimi - Jahanbakhsh, Ezatolahi, Shojaei, Ansarifard - Sardar Azmoun. DT: Carlos Queiroz (POR)