España vs Marruecos EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por el Grupo B del Mundial Rusia 2018

España vs Marruecos EN VIVO EN DIRECTO . La 'Roja' se enfrentará a los marroquíes en el Estadio de Kalingrado a la 1:00 p.m. (hora peruana) por última fecha del Grupo B del Mundial de Rusia 2018 .



La selección de España necesita de la victoria para intentar estar en la próxima ronda. Sin duda, estarán pendientes de lo que sucede en el Portugal vs Irán por la ubicación en la que terminarían en el Grupo B. Los dirigidos por Fernando Hierro solo les sirve la victoria para no complicarse.



Recordemos que, España se quedó sin entrenador a dos días de su debut frente a Portugal. Julen Lopetegui fue despedido y el Gerente Deportivo se hizo cargo del equipo. Por ello, decidieron mostrar su mejor nivel y que lo extra futbolístico no afecte su desempeño.

"Nosotros lo que queremos es quedar primeros, hacer los deberes ante Marruecos y ya veremos lo que pasa en otros grupos. Si Rusia o Uruguay es primero o segundo ya lo veremos, nos centramos en nosotros", manifestó el jugador español Lucas Vásquez .



España vs Marruecos significa que si los europeos terminan primeros, según como marcha el Mundial, podrían evitar cruzarse con selecciones como Brasil, Alemania o Francia .



Marruecos , por su parte, está eliminada del Mundial y solamente jugará para terminar de la mejor manera la competencia. Los dirigidos por Hervé Renard lamentaron la derrota ante Portugal que los superó a nivel de juego durante los noventa minutos. Los africanos llegaron a este Mundial después de 20 años y hasta el momento, nunca han podido superar la fase de grupos en toda su historia.



España vs Marruecos : HORARIOS EN EL MUNDO



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)



España vs Marruecos no se han enfrentado nunca en la historia de los Mundiales. Será un partido decisivo para la 'roja' que quiere acceder a la siguiente fase del Mundial.



Probables alineaciones:

España: De Gea: Carvajal, Piqué, Ramos, Alba; Busquets, Isco, Iniesta, Lucas Koke, Silva y Diego Costa.

Marruecos: Munir; Dirar, benatia, Da Costa, Achraf; El Ahmadi, Boussoufa, Belhanda, Amrabat, Zuyech, El Kaabi.