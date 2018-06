España vs Portugal EN VIVO Alineaciones ONLINE por el Grupo B del Mundial Rusia 2018

España vs Portugal EN VIVO . Españoles y portugueses se verán las caras en uno de los partidos más atractivos del Mundial Rusia 2018, por la primera fecha del Grupo B. Revisa la galería y conoce el posible once de ambas escuadras.



España , que en los últimos días sufrió la salida de su técnico Julen Lopetegui, pondrá todas sus esperanzas en Fernando Hierro, nuevo DT de la 'Roja'.



El España vs Portugal estará plagado de estrellas mundiales. En campo podremos ver a jugadores como Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta, Joao Mario, Isco Alarcón, entre otros.



Tanto España como Portugal , que en el anterior Mundial se fueron en la fase de grupos, buscarán el pase a octavos de final para soñar con la Copa del Mundo.