España vs Portugal: Día, hora y canal del partido por el Grupo B en Rusia 2018

España vs. Portugal EN VIVO. Con la sorpresa de la destitución de Julien Lopetegui, la 'Furia Roja' se enfrenta a los lusos, comandados por Cristiano Ronaldo. Ambas selecciones son firmes candidatos para obtener el Mundial Rusia 2018 y se medirán este viernes en el Estadio Olímpico de Sochi.



España vs Portugal será la mayor atracción en el Grupo B del Mundial Rusia 2018 con dos selecciones que buscan el campeonato, aunque los españoles ya lo consiguieron anteriormente.



España obtuvo el Mundial Sudáfrica 2010 con un gol de Andrés Iniesta-que volvió a ser convocado para Rusia 2018 - ante Holanda y en Brasil 2014 fue eliminado en primera fase.



Por su parte, Portugal quiere llevarse el trofeo de Rusia 2018, teniendo como máxima figura a Cristiano Ronaldo. Con el rótulo de campeón de la Eurocopa 2016, ahora van por el Mundial. Los mejores puestos de los lusos logrados en estos torneos fue en Inglaterra 1966 (tercer lugar) y Alemania 2006 (cuarto lugar).



España vs Portugal se encontraron en octavos de final de Sudáfrica 2010, siendo una victoria para la 'Furia Roja' que, posteriormente, campeonaría. Por ahora, Cristiano Ronaldo no le ha anotado a los ibéricos en Mundiales.



¿Qué día y hora se juega España vs Portugal ? Ambas selecciones debutarán en Rusia 2018 el viernes 15 de junio a las 1: 00 p.m. (hora peruana).



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)



¿Dónde se jugará España vs. Portugal ? El Estadio Olímpico de Sochi es el escenario elegido para este duelo debut de ambas selecciones en el Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán España vs. Portugal ? En nuestro país, el partido será emitido por Latina, que es el canal de señal abierta oficial del Mundial Rusia 2018 . Directv también pasará este encuentro en el Perú y en todo Latinoamérica.



