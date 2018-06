España vs Portugal EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Debut por el Grupo B del Mundial Rusia 2018

España vs Portugal EN VIVO EN DIRECTO . Españoles y portugueses se verán las caras este viernes en un partidazo por la fecha 1 del Grupo B del Mundial Rusia 2018 en el Estadio Olímpico de Sochi (1:00 p.m. de Perú). Revisa aquí todos los horarios y canales de TV .



¿Vas a seguir el España vs Portugal vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, reacciones y más.



El España vs Portuga l es, sin duda, el choque más atractivo de esta primera jornada del Mundial Rusia 2018, pues ambas escuadras tiene jugadores de talla mundial. Andrés Iniesta, Sergio Ramos, Marco Asensio, Diego Costa, Cristiano Ronaldo, Pepe, Quaresma, son algunos de los crack que veremos en Sochi.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 8:00 p.m.

Argentina / 3:00 p.m.

Uruguay / 3:00 p.m.

Chile / 2:00 p.m.

Venezuela / 2:00 p.m.

Bolivia / 2:00 p.m.

Colombia /1:00 p.m.

Ecuador / 1:00 p.m.

México / 1:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)



Una de las noticias que generó mucha controversia en la previa del España vs Portugal fue, sin duda, la salida del técnico de la 'Roja' Julen Lopetegui, quien fue sustituido por Fernando Hierro. Todo esto a 3 días del partido por el Mundial Rusia 2018.



Ahora España deberá voltear la página para seguir mentalizado en el Mundial Rusia 2018 e ilusionarse con volver a levantar, por segunda vez, la Copa del Mundo (Sudráfrica 2010).

Portugal , por su parte, pone todas sus fichas en su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, quien viene de salir campeón, por tercera vez consecutiva, con el Real Madrid. El delantero pilotará el ataque de su equipo frente a España.



La última vez que España y Portugal se enfrentaron, el partido quedó igualado 0-0 en los 90 minutos, pero la 'Roja' se llevó el partido en los penales 4-2 (Eurocopa 2012).

España vs Portugal : Alineaciones probables



Portugal : Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Eliseu; B. Silva, Carvalho, Moutinho, Mario; Cristiano, A. Silva.



España : De Gea; Nacho, Ramos, Piqué, Alba; Busquets, Koke, Isco, Iniesta; Silva, Costa.