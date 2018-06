España vs Rusia EN VIVO Día, hora y canal por los Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018

España vs Rusia EN VIVO HORA CANAL TV. Los españoles se enfrentarán a los anfitriones este DOMINGO en el Estadio Olímpico de Luzhnikí por los Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018 . El partido será transmitido a través de la señal de Latina y Directv Sports.



La selección de España realizó una positiva fase de Grupos luego de quedarse sin entrenador a dos días del debut ante Portugal. Los españoles sabían de la dificultad de despedir a Julen Lopetegui y afrontar un nuevo proceso con Fernando Hierro. Sin embargo, se atrevieron y pudieron empatar con Portugal, ganarle a Irán con lo justo y empatar con Marruecos en la última fecha.



Los capitaneados por Andrés Iniesta buscarán pasar la llave directa de Octavos de Final para superar lo hecho en Brasil 2014, donde quedaron eliminados en la Fase de Grupos. Por ahora, los europeos han mostradon un buen nivel ofensivo con Diego Costa e Isco. Sin embargo, lo negativo está en la defensa donde han tenido errores de principiantes y les ha costado caro.

Gol 1 de España a Marruecos. (Autor: FIFA / Fuente: SPORTV2)

España vs Rusia se enfrentarán por los Octavos de Final de Rusia 2018 el domingo 1 de julio a las 09:00 a.m. (hora peruana).



Argentina: 11:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

España 7:00 p.m.

Uruguay: 11:00 m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Estados Unidos: 7:00 a.m. (Los Angeles), 09:00 a.m. (Chicago), 10:00 a.m. (Washington), 10:00 am (Nueva York), 10:00 am (Miami)

Rusia , por su parte, no pudo vencer a Uruguay para quedar primera del Grupo A y tuvo que conformarse con el segundo lugar a pesar de lo realizado durante sus dos primeros partidos. Sin duda, los dirigidos por Stanislav Cherchésov no llegaban como los favoritos de la zona pero dieron la sorpresa.



Además, fueron el equipo que dejó afuera a Mohamed Salah del Mundial con Egipto. Entre sus principales goleadores aparece Denis Cheryshev con tres tantos. Por supuesto, ahora el equipo ruso tratará de dar la sorpresa.

Uruguay 3-0 Rusia: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: DirecTV)

¿Dónde se jugará España vs. Rusia? El Estadio Olímpico de Luzhnikí es el escenario escogido para uno de los partidos de Octavos de Final de Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán España vs. Rusia? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



