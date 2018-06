España vs Rusia EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018

España vs Rusia EN VIVO EN DIRECTO. La 'roja' se enfrenta a la selección anfitrión en el Estadio Olímpico de Luzhnikí a las 9:00 a.m. (hora peruana) por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. El partido será transmitido por la señal de Latina y Directv Sports. (TV España: Cuatro TV y Telecinco).



La selección de España se clasificó a la siguiente ronda tras empatar con Marruecos 2-2 en la última fecha. Los españoles sabían de la complejidad que iba resultar su grupo al enfrentarse con Portugal. Sin embargo, empataron 3-3 en el debut y luego le pudo ganar a Irán por la mínima. Resultados, que al fin y al cabo, los depositaron en la siguiente fase.



España vs Rusia es sumamente complejo para el entrenador Fernando Hierro por el contexto del encuentro. A pesar de las dudas en su once titular frente a Rusia, el único cambio que realizará será en el mediocampo. Thiago , que enfrentó a Marruecos, va salir y le dará su lugar a Koke . A partir de allí, se repetirá el mismo equipo que jugaron los tres partidos. Dentro de este parámetro, se mantendrá la misma línea de defensa con Carvajal, Piqué, Ramos y Jordi Alba. Mientras que, Hierro ratifica a De Gea en el arco.

España 2-2 Marruecos: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: FIFA TV)

Recordemos que, España a dos días del comienzo del Mundial, se quedaron sin su entrenador Julen Lopetegui por haber negociado con el Real Madrid para dirigir después del certamen. Fernando Hierro, director deportivo, se hizo cargo del equipo. Y así empezaron el Mundial, en medio de una crisis.



España vs Rusia se enfrentarán por los Octavos de Final de Rusia 2018 el domingo 1 de julio a las 09:00 a.m. (hora peruana).



Argentina: 11:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

España 7:00 p.m.

Uruguay: 11:00 m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Estados Unidos: 7:00 a.m. (Los Angeles), 09:00 a.m. (Chicago), 10:00 a.m. (Washington), 10:00 am (Nueva York), 10:00 am (Miami)

Rusia , por su parte, se clasificó tras ganarle a Arabia Saudita por 5-0, a Egipto por 3-1 y perdió con Uruguay por 3-0. Los dirigidos por Stanislav Cherchésov saben de la dificultad de este partido ante la campeona del mundo en 2010 pero colocarán su mejor once para combatirlos.



España vs Rusia será vital para los anfitriones porque seguir es la consigna para dejar en alto su poderío. "Jugamos contra el equipo de Julen Lopetegui y vemos cambios en el juego bajo Fernando Hierro", dijo su entrenador que mandaría el mismo once que perdió ante Uruguay.



Uruguay 3-0 Rusia: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: DirecTV)

España vs Rusia no se han enfrentado nunca en la historia de los Mundiales. Sin duda, el ganador de este duelo se medirá en cuartos con Croacia o Dinamarca .



Probables alineaciones:

España: De Gea; Carvajal, Sergio Ramos, Piqué, Jordi Alba; Koke, Busquets; Iniesta, Isco, Marco Asensio; y Diego Costa.

Rusia: Akinféev; Mário Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov; Zobnin, Gazinski; Samédov, Golovín, Denis Chéryshev; y Dzyuba.