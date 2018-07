Fernando Muslera y la verdad tras error: El dolor de doble tragedia familiar que enfrentó por amor a Uruguay

"Mi error hundió las esperanzas". Fernando Muslera , arquero de la selección de Uruguay , manifestó sentidas palabras al terminar el partido contra Francia por los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 . En medio de rumores y críticas, el jugador solamente quiso agradeció a sus compañeros e hinchada.



Fernando Muslera se mostró compungido y muy triste por su error en la zona mixta del Estadio de Nizhni Nóvgorod. Sin embargo, durante las últimas horas, se confirmó que el arquero sufrió un terrible drama familiar antes del partido con los galos.



"Lamentablemente son ciertos los rumores de las últimas horas. El sábado falleció el tío de Fernando Muslera en un accidente y el lunes murió su abuela. Hay que tener respeto por la situación. Va mucho más allá del fútbol. No se quería que tome estado público antes del partido", sostuvo el periodista Juan Pablo Romero de El País .

Fernando Muslera: Difícil momento familiar. [Twitter: @jpromeroh] Fernando Muslera: Difícil momento familiar. [Twitter: @jpromeroh]

Sin duda, el arquero Fernando Muslera prefirió no hacerlo público para evitar todo tipo conjeturas y críticas. El futbolista tomó la decisión de continuar y salir al campo de juego en trascendental partido.



"El apoyo es lo máximo. De los compañeros, de la familia, de muchos amigos, de muchos arqueros que ni siquiera son uruguayos y me han llamado, me han escrito. La verdad me pone feliz porque saben el esfuerzo que uno hace. Es parte del fútbol", comentó el Muslera .



El apoyo de todo el grupo uruguayo fue muy importante para continuar en la Copa del Mundo. Mientras que, el 'Maestro' Tabárez no se refirió al tema tras la eliminación pero agradeció el esfuerzo y compromiso de todos sus jugadores.

Gol 2 de Francia a Uruguay. (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

